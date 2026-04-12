Sembrar soberanía: alumnos del Jardín 913 visitaron el renovado museo MALVAR

Los días jueves 9 y viernes 10 alumnos y docentes de sala de 5 del Jardín N°913 concretaron distintas visitas al Museo Municipal y Biblioteca “Malvinas Argentinas” (MALVAR), ubicado en Primera Junta 670, donde fueron recibidos por integrantes del Centro de Veteranos de Junín que les brindaron sus testimonios sobre dicha gesta patriótica, en continuidad con el objetivo permanente y sostenido de “malvinizar” los 365 días del año.

Desde la institución educativa de nivel inicial agradecieron a los excombatientes por la buena predisposición para coordinar la visita, destacaron el entusiasmo que la actividad despertó en los niños y el proyecto institucional que llevan adelante para concretar un museo de Malvinas propio en el jardín.

Se trata de una de las primeras visitas y recorridos guiados que se realiza por parte de una institución educativa luego de la reapertura oficial del MALVAR, tras el reacondicionamiento del espacio llevado adelante por el Gobierno de Junín. Desde el Centro de Veteranos invitan a toda la comunidad a recorrer el museo que está abierto de lunes a viernes de 8 a 15hs, y se convoca a todas las instituciones educativas que quieran concretar una visita a ponerse en contacto por medios de las redes del lugar.

A propósito de la motivación y el interés por concretar esta visita al MALVAR, Evelin Cárdenas, docente de la sala de 5 del Jardín N°913, afirmó que “dentro del contenido pedagógico en la institución trabajamos las distintas efemérides que tiene nuestro país, en este caso con todo lo relacionado a la Guerra de Malvinas y decidimos no centrarnos solo en el 2 de abril, sino realizar actividades a lo largo de todo el mes”. Luego, dijo que “aprovechamos que estamos cerca del museo para concretar este recorrido y visita guiada, para que los niños tengan un encuentro mucho más cercano con los excombatientes”.



Seguidamente, Cárdenas sostuvo que “vamos a trabajar la cuestión Malvinas durante todo el mes de abril, con la idea también de llevar a cabo un museo propio en el jardín, para lo cual ya invitamos a los veteranos y vamos a estar muy honrados de contar con la presencia en la institución”.

Además, la docente de nivel inicial declaró que “estamos muy agradecidos con el Centro de Veteranos por la charla que le brindaron a nuestros niños, nos habíamos puesto en contacto por teléfono y enseguida pudimos coordinar para realizar esta visita”, y completó: “Los niños quedaron muy movilizados y entusiasmados por la visita, así que agradecemos mucho por la buena predisposición que tuvieron”.

Por su parte, Carlos Luján, miembro del Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas” de Junín, manifestó que “a nosotros nos pone muy contentos recibir a todas las instituciones educativas que quieren venir a conocer el MALVAR, nos llena de felicidad ver a los niños de los jardines que vienen, como también sucede con los chicos de las escuelas primarias y secundarias”. En continuidad, mencionó que “pudimos coordinar con el equipo docente del Jardín N°913 para concretar dos visitas en distintos días y fue un gusto haberlos recibido”.

“Preparamos algunos videos y contenidos audiovisuales acordes para la edad de los niños, y después aprovechamos para contarles un poco sobre nuestras vivencias en Malvinas y se los vio muy entusiasmados”, indicó Luján y continuó: “Fue un encuentro muy lindo tanto con los chicos como con las docentes que participaron de la visita guiada y para nosotros estas jornadas resultan siempre muy motivadoras”.

A modo de cierre, el veterano de guerra subrayó la reapertura del MALVAR luego de la puesta en valor del lugar por parte del Municipio y expresó: “El museo está abierto durante todo el año e invitamos a todos los vecinos e instituciones de la comunidad a que vengan a conocerlo, el horario de funcionamiento es de 8 a 15hs y las escuelas o jardines se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales para coordinar un turno para visitas guiadas”.

Fuente: Gobierno de Junín