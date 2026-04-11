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politica

Fiorini con ADN guerrero: "Qué lindo ser de Sarmiento de Junín"

El Club Atlético Sarmiento celebró un nuevo aniversario con una cena inolvidable que reunió a dirigentes, socios, deportistas y personalidades de la ciudad. 

Por Redacción

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 19:26

Este viernes, el Club Atlético Sarmiento celebró un nuevo aniversario con una cena inolvidable que reunió a dirigentes, socios, deportistas y personalidades de la ciudad. 

La familia verde se reunió en la cancha de Básquet del club para festejar 105 años de pasión y crecimiento institucional en una noche de esplendor.

Dijeron presentes hinchas, representantes de la Institución, el intendente interino Juan Fiorini, los legisladores Valeria Arata y Pablo Petrecca, además de otros actores representativos de la ciudad. 

A la hora de los discursos, uno de los más fervientes fue el de Juan Fiorini (que lo subióa  sus redes además), un hincha "tapado" del conjunto verde. Con un encendido discurso, donde destacó el acompañamiento de los hinchas, Fiorini cerró: "Qué lindo ser de Sarmiento de Junín"


 