Fiesta en La Ranchería: el teatro de Junín festejó sus 55 años junto a los artistas y vecinos de la ciudad

En una jornada que combinó emoción, historia y talento local, el Teatro de La Ranchería celebró su 55° aniversario. El festejo reunió a autoridades municipales, referentes culturales y una gran cantidad de vecinos que se acercaron para poner en valor la trayectoria de uno de los escenarios más significativos de la provincia.

La apertura de la gala estuvo a cargo de la artista local Sol Iriarte. El broche de oro de la noche llegó de la mano del programa municipal Vecinos a Escena, dirigido por Leandro Aubert, con la puesta en escena de la obra "Aguante Don Peralta", una propuesta que permite a ciudadanos sin formación actoral previa experimentar el arte teatral desde adentro.

El intendente de Junín, Juan Fiorini, destacó durante el acto central el rol identitario de la institución: “Este escenario fue testigo de innumerables momentos que forman parte de la identidad de nuestra ciudad”. Asimismo, recordó los momentos difíciles que atravesó el edificio a lo largo de su historia, incluyendo un incendio, y ponderó la histórica renovación edilicia integral que se impulsó en 2021. Gracias a esas obras, el teatro cuenta hoy con mejoras estructurales en su techo, escenario, camarines, butacas y un moderno sistema de climatización.

Por su parte, el director de Cultura, Guillermo Paulucci, resaltó la intensa actividad que mantiene la sala durante todo el año y la rápida respuesta del público: "Año tras año la demanda crece, la agenda se completa rápidamente y eso demuestra el valor que tiene este espacio para la comunidad". Además, enfatizó la importancia de los convenios de prácticas profesionalizantes con la Escuela de Arte Xul Solar y los programas de mecenazgo que impulsan el desarrollo de los artistas locales.

La jornada cerró con el compromiso conjunto de las autoridades y la comunidad artística de seguir apostando a La Ranchería no solo como un refugio para las expresiones culturales de toda la región, sino también como un polo estratégico que dinamiza la gastronomía, la hotelería y el turismo local.