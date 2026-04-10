Kicillof entregó 38 viviendas a familias de Lincoln

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de 38 viviendas para familias del municipio de Lincoln, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Salvador Serenal.

En ese marco, Kicillof destacó: “Este es un día inolvidable para 38 familias de Lincoln que contaron con el acompañamiento de un Estado presente para acceder finalmente a la casa propia”. “Sabemos que el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución Nacional, pero con eso no alcanza: hace falta trabajar todos los días para que sea una realidad para todos y todas”, agregó.

“Es un momento importante también para reflexionar acerca de qué libertad nos habla el Gobierno nacional: si la mayoría no puede pagar ni siquiera el alquiler porque no le alcanza el sueldo, no es libertad, es negocio para unos pocos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Este festejo vale hoy mucho más porque es un paso hacia adelante que damos quienes queremos que la vivienda, la salud y la educación no sea un privilegio, sino un derecho que alcance a todo nuestro pueblo”.

Las viviendas ubicadas en el barrio Eduardo Mango cuentan con dos dormitorios, y fueron construidas mediante una inversión de $1.571 millones del programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios. Poseen redes de agua, cloacas, tendido eléctrico, gabinetes para tubos de gas envasado y cercos divisorios.

Por su parte, Batakis sostuvo: “Estas viviendas se construyeron gracias a la decisión política de la Provincia y el trabajo articulado con el municipio: nada de esto hubiera sido posible con la lógica del Estado ausente y desertor que nos propone el Gobierno nacional”.

“Este acto es la materialización de un objetivo que anhelan y comparten muchos vecinos y vecinas: en cada una de estas casas hay justicia social y hay un Gobierno provincial y municipal que se comprometieron para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses”, subrayó Serenal.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y el subadministrador, Hernán Ralinqueo; la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la senadora provincial Valeria Arata; los intendentes de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; y de General Pinto, Fernando Rodríguez (interino); y el dirigente Gustavo Traverso.