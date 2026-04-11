Alvarez Rodríguez convocó a construir junto a Kicillof "una alternativa al neoliberalismo para todos los argentinos"

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezó este sábado en Los Toldos el plenario de La Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires, junto a la diputada provincial Viviana Guzzo, el senador provincial Germán Lago, los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Sergio Barenghi (Bragado), y más de 100 referentes de la 4ta sección electoral.

En este marco, Alvarez Rodríguez convocó a organizar el territorio para enfrentar el modelo de ajuste y abandono del Gobierno nacional y remarcó que "lo mejor que podemos hacer es acompañar a Axel (Kicillof) a construir una alternativa al neoliberalismo para todos los argentinos, un proyecto que recupere la esperanza, el trabajo y el futuro para nuestro pueblo".

Agregó que "lo vamos a hacer todos juntos, en cada municipio, en cada barrio y en el lugar que nos toque. Porque esa es la tarea que tenemos las y los militantes peronistas para transformar la historia, una vez más. La situación es grave, Milei puede seguir atacando, pero no nos va a someter".

Guzzo, por su parte, dijo que “tenemos la responsabilidad de trabajar desde nuestra región para generar un modelo que apueste al trabajo, la producción y al futuro de nuestros jóvenes”.

Lago, en tanto, manifestó que “el objetivo es superador, es más amplio. Es gobernar un país con una propuesta de gobierno y una plataforma que incluya a todos, es posible”.

El encuentro es el primero de una serie de plenarios que La Corriente Nacional de la Militancia PBA realizará en todo el territorio bonaerense de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer la organización distrital y consolidar el Movimiento Derecho al Futuro. El próximo sábado 25 la actividad continúa en la 2da. sección electoral.

Participaron también los subsecretarios Omar Furlan (Análisis y Seguimiento Político Estratégico) y Juan Miguel Gómez Parodi (Coordinación de la Gestión Territorial) de la Jefatura de Asesores del Gobernador; la directora del Ministerio de Trabajo, Claudia Lázaro; la referenta de La Corriente Chacabuco, Julieta Garello; la directora Ada García (Ministerio de Mujeres y Diversidad) y el director Lautaro Mazzuti (Jefatura de Asesores); la vicepresidenta del PJ de Junín y directora de IOMA, Lucila Laguzzi; los concejales Gabriel Deiure (Chivilcoy), Maia Leiva (Junín), Soledad Gorostiague (General Viamonte), Julia Crespo (9 de Julio), Sofía Mackay (General Villegas), Marilina Fernández (Trenque Lauquen); el presidente del PJ local, Daniel López; la vicepresidenta del PJ de Chivilcoy, Paola Kohli; y el consejero escolar de Arenales, Gianluca Zabaleta, entre otros.