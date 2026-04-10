El respaldo de la Provincia de Buenos Aires consolida el nuevo Parque Solar de Genneia en Junín

La transformación de la matriz energética bonaerense ha sumado un capítulo decisivo en la ciudad de Junín. La firma Genneia, referente del sector liderada por el Grupo Brito y el fondo Fintech, avanza firmemente en la construcción del Parque Solar Junín, un proyecto que no solo promete energía limpia para más de diez mil hogares, sino que ratifica el papel de la Provincia de Buenos Aires como facilitador de inversiones estratégicas mediante un sólido esquema de incentivos y soporte técnico.

El desembarco de este parque en territorio juninense es el resultado de una articulación técnica y legal donde el Estado Provincial desempeñó roles fundamentales para garantizar la viabilidad de la obra. En primer lugar, la Provincia otorgó la seguridad jurídica necesaria a través de la Ley Provincial 14.838, la cual brinda un paraguas de estabilidad fiscal que incluye exenciones en Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario por un plazo de quince años. Este marco de beneficios fue determinante para que la empresa lograra acceder a financiamiento internacional de organismos como el BID Invest, destinado específicamente a este desarrollo y a otros nodos regionales.

En el aspecto operativo, la intervención de la transportista provincial TRANSBA fue clave para coordinar el acceso a la capacidad de transporte eléctrico. Gracias a esta gestión, el parque se vinculará directamente a la Estación Transformadora Junín mediante la construcción de una nueva celda de 33 kV que permitirá inyectar la energía al sistema nacional. Esta infraestructura no solo estabiliza la red local, sino que cumple con las metas de descarbonización bonaerenses al sustituir la generación térmica forzada, basada en combustibles fósiles, por fuentes renovables que evitarán la emisión de diecisiete mil quinientas toneladas de CO2 anuales.

La obra ya dinamiza la economía regional con una inversión aproximada de veinte millones de dólares, movilizando entre ochenta y ciento veinte puestos de trabajo directos en su fase de construcción. El despliegue logístico actual contempla la instalación de más de cuarenta y dos mil paneles solares bifaciales en un predio de cincuenta hectáreas, tecnología de última generación que maximiza la producción de energía limpia. Con el montaje de estructuras en marcha y las pruebas de inyección previstas para los próximos meses, la región de Junín y Lincoln se consolida como un polo de vanguardia en sustentabilidad, demostrando que la cooperación entre el sector privado y la Provincia es el motor principal para el futuro energético de Buenos Aires.