El cuerpo hallado en Junín pertenece a Vanesa Gandini

Luego del hallazgo de un cuerpo sin vida durante un rastrillaje en la ciudad de Junín, en el marco de la intensa búsqueda una persona desaparecida, en las últimas horas se confirmó oficialmente la identidad de la víctima.

Según se informó, el cuerpo corresponde efectivamente a Vanesa Gandini, una mujer oriunda de Chacabuco, cuya desaparición había motivado un importante operativo desplegado en distintos sectores de la ciudad de Junín, dónde residía.

El hallazgo se produjo en una zona donde trabajaban efectivos policiales, bomberos y equipos especializados que realizaban rastrillajes en busca de la vecina.

Tras el traslado de los restos y la realización de las pericias correspondientes, incluyendo tareas de identificación, las autoridades confirmaron que se trata de la mujer buscada, despejando así las dudas sobre su identidad. Se le realizará una autopsia para determinar los causales de muerte.