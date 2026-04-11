Guerrera cruzó a Milei por la paralización de viviendas y resaltó la política habitacional bonaerense

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, apuntó contra la gestión de Javier Milei por la paralización de obras habitacionales en la provincia y destacó el rol del Gobierno bonaerense en la continuidad de políticas de acceso a la vivienda.

El dirigente señaló que “más de 16 mil viviendas” fueron abandonadas por la administración nacional en territorio bonaerense, lo que definió como “una deuda social”. En contraposición, sostuvo que la Provincia “tiene otra mirada” y avanza, aunque de manera progresiva, en la finalización de proyectos habitacionales.

En ese marco, Guerrera participó en la ciudad de Lincoln de un acto de entrega de viviendas junto al gobernador Axel Kicillof, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, y el intendente local, Fernando Rodríguez.

El legislador destacó el valor simbólico de la actividad al asegurar que se trata de “uno de los actos más lindos de presenciar en una vida política”, en referencia al momento en que familias acceden a su casa propia. Además, remarcó que el acceso a la vivienda “es un derecho básico y esencial” que debe ser garantizado por el Estado.

La actividad se inscribe en una serie de entregas y reactivaciones de obras impulsadas por la Provincia, en un contexto de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional por la paralización de programas habitacionales.