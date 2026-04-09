Encuentran el cuerpo de una mujer en el Parque Borchex a la vera del río Salado

Efectivos de la DDI Junín hallaron en horas de la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de una mujer a la vera del río Salado. El operativo se concentró a la altura del Parque Borchex, aproximadamente a unos 300 metros del puente de la calle Posadas, tras un intenso rastrillaje por la zona.

La información fue ratificada por el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Mario Olmedo, quien confirmó la aparición del cadáver en el sector mencionado. Fuentes policiales y judiciales trabajan bajo la fuerte hipótesis de que la identidad de la fallecida corresponda a una mujer cuya desaparición había movilizado a las fuerzas de seguridad y a la comunidad en las últimas horas.

En el lugar del hallazgo se montó un perímetro de custodia a la espera del arribo de la Policía Científica y del personal de la Fiscalía de turno. Los peritos forenses serán los encargados de realizar las tareas de rigor para determinar las causas fehacientes del deceso y confirmar legalmente la identidad de la persona.

La noticia ha generado una profunda conmoción en la ciudad, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el trágico desenlace.

Fuente la verdad