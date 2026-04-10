Se fue el maestro

Horacio Barrionuevo falleció este nueve de abril a los 86 años. El maestro, el mago o simplemente Taqueta deja una huella imborrable que en algún tiempo y para gran parte de los sarmientistas continúa siendo una manera de entender al Club Atlético Sarmiento.

Muchos de los que fueron sus compañeros y otros que lo vieron jugar afirman que estuvo a la altura de Diego Armando Maradona. Atorrante, habilidoso y "ganador de partidos", no solo brilló en el Verde con 197 partidos oficiales; además jugó en Tigre, Vélez, Argentinos Juniors y Niza (Francia).

Taqueta ideó una menera de entender al Verde y hace un tiempo escribimos unas líneas que lo pintaban y que aquí recreamos:

"Hablar de Taqueta es sinónimo de buen fútbol no solo por cómo jugaba sino también por la manera de transmitir esa forma de jugar que la trasladó a su trabajo como formador para terminar imponiendo un sello que era distintivo en cualquier cancha. 'La pared, pelota al piso, Club Sarmiento y nada nuevo, son la marca registrada de Taqueta Barrionuevo' cierra Martín Echave esos hermosos versos que le dedicó en 'Una dupla perfecta', en la poesía titulada 'El mago'.

Es que con la pelota al pie dicen que era esperar lo inesperado. 'Estuvo preseleccionado para la selección, jugando era un fenómeno, cada vez que la agarraba era medio gol', cuenta el primero admirador y luego compañero Bache Américo.

Los genios contagian y van dejando semillitas. Todos quisimos ser Cagialosi en el patio de nuestra casa como Mario Rizzi se inspiró en Taqueta: 'Yo digo que los entrenadores tienen que ser maestros, dejarle algo al jugador. Yo lo transmití en todos los equipos donde dirigí y ¿sabés de dónde sale esa idea? sale de Taqueta Barrionuevo, sale de Sarmiento, sale de cuando tenía cinco años e iba a la cancha con mi viejo y había diez mil personas que iban a ver a Taqueta. Yo me crié con ese modelo', declaró hace algunos años uniendo dos cosas inseparables: Sarmiento-Taqueta.

También los exdirigidos tienen qué contar del maestro. Mauricio Gianfrancesco (también fallecido) se paró debajo de los tres palos por decisión de ese hombre que cada vez que le decía algo en torno al fútbol o a la vida lo dejaba pensando: 'Ha dejado un legado. En la actualidad estamos jugando con los veteranos y seguimos pensando de la misma forma. Hemos sido marcados a fuego por Horacio. Me hizo debutar con 15 años y cuando llegué hablaba y te seducía. Una forma de expresar el fútbol que solamente él lo podía hacer'.

Pero Barrionuevo no solo respiraba y transmitía fútbol, muchos coinciden que otra de las cosas más importantes que tenía era la de generar un sentido de pertenencia hacia el club muy fuerte. Uno de ellos es Guillermo Beraza: 'Más allá de la construcción del jugador o la persona también fuimos adquiriendo un sentido de pertenencia hacia el club junto con otros chicos que no lo tenían porque llegaban de otros lados y terminaban enfervorizados como todos. Gran parte de eso se lo debemos a Taqueta porque más allá de todo lo que nos enseñaba uno notaba la pasión con que hablaba y se refería a Sarmiento porque era su vida. Crecimos con esa cultura'.

Estas líneas son escritas por alguien que desde chico le tocó percibir todas estas palabras que lo enaltecen, que apenas pudo ser dirigido ciertas prácticas y hablar otras tantas oportunidades en las que pudo percibir toda la devoción que expresaba por el Club Atlético Sarmiento.

El próximo 6 de junio hubiera cumplido 87 años pero ese cuerpito que tanto había servido para esquivar oponentes ya no soportó los achaques de la vida y este jueves nos dejó físicamente, aunque nos queda esa enseñanza imborrable de continuar sintiendo el fútbol y Sarmiento como solo él podía expresarlo. Adiós, Maestro!

Datos de Edgardo Gaude:

Como jugador, en el profesionalismo, tuvo cuatro etapas en Sarmiento:

Dos en Primera "B" y dos en Primera "C".

En Primera "B": de 1956 a 1960 y de 1965 a 1966.

En Primera "C": de 1969 a 1970 y en 1972.

En total, jugó 197 partidos oficiales (120 en Primera "B" y en 77 Primera "C").

Anotó 89 goles (60 en Primera "B" y en 29 Primera "C").

Debut oficial: 8/12/56 (Derrota de local 3-2 vs. Colón de Santa Fe).

Último partido oficial: 12/12/72 (Derrota en cancha neutral 3-1 vs. Flandria).

Nota: Federico Galván.

Foto: Sentimiento Vderde