Tras casi 20 horas de labor, Bomberos lograron extinguir un incendio en un silo de Agustín Roca

Dotaciones del Cuartel de Bomberos de Junín, a cargo de su jefe Rodrigo Agnone, finalizó en la tarde de este jueves una extenuante intervención en un establecimiento agrícola ubicado en el acceso a la localidad de Agustín Roca. El siniestro, que afectó una estructura de secado de maíz, requirió dos etapas de combate debido a la complejidad del material acopiado.

El inicio: Alerta nocturna

La primera alarma sonó el miércoles a las 21:30 hs. Al arribar al lugar, los bomberos constataron un principio de incendio en una secadora de silo con un ahumamiento generalizado. En esa oportunidad, se procedió al vaciado del cereal para localizar los puntos calientes y realizar tareas de enfriamiento.

Tras varias horas de labor junto al personal del Destacamento Policial de Roca y el encargado del lugar, Facundo Martín Seita, la dotación regresó al cuartel dando el foco por extinguido.

Reactivación y despliegue masivo

Sin embargo, las altas temperaturas remanentes en el interior de la estructura provocaron una reactivación del fuego este jueves por la mañana, alrededor de las 09:05 hs. La segunda fase del operativo fue mucho más compleja y se extendió por casi siete horas.

Para lograr la extinción definitiva, los bomberos debieron realizar maniobras de precisión:

Cortes con amoladoras: Se abrieron brechas en la estructura metálica para acceder a los focos internos.

Ataque simultáneo: Se emplearon líneas de agua desde los sectores superior e inferior del silo.

Logística y apoyo: Ante la magnitud del evento, se contó con el abastecimiento de cisternas municipales y la colaboración activa de Defensa Civil.

Personal a salvo

Debido a la intensidad del calor y la duración del operativo, el personal de bomberos debió ser relevado durante la jornada. Médicos del servicio de emergencias realizaron controles preventivos a los efectivos en el lugar, confirmando que no hubo lesionados ni afectados por el humo.

El incendio en secadoras es uno de los servicios más desgastantes para los bomberos, ya que el cereal mantiene el calor en forma de brasa por mucho tiempo (efecto "horno"), lo que explica por qué el fuego volvió a aparecer esta mañana.

Cerca de las 16 de este jueves, tras remover los últimos restos de material caliente y enfriar los sectores críticos, el jefe Agnone confirmó la extinción total del incendio. El lugar quedó bajo custodia de los responsables de la empresa para el monitoreo preventivo.