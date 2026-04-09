La motosierra de Milei ahora amenaza al Servicio Meteorológico y genera preocupación en la sede Junín

En medio del ajuste que el Gobierno de Javier Milei viene aplicando sobre distintas áreas del Estado, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevan adelante una medida de fuerza ante la posibilidad de un recorte que podría derivar en el despido de hasta el 30% del personal. La situación encendió alarmas en distintos puntos del país y también tiene impacto directo en Junín.

La preocupación no es menor: en la ciudad funciona una sede clave del SMN que presta servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, y que cuenta actualmente con 7 trabajadores. En ese marco, cualquier recorte sobre una estructura ya ajustada podría comprometer seriamente el funcionamiento de una dependencia estratégica para el monitoreo del clima y la emisión de información sensible.

El conflicto se suma a una larga lista de áreas alcanzadas por la “motosierra” libertaria, que ya avanzó sobre organismos, programas, obra pública y dependencias estatales en nombre del achique del gasto. En ese esquema, los trabajadores denuncian que detrás del discurso de la eficiencia se esconde un vaciamiento que pone en riesgo servicios esenciales para la población.

En Junín, el posible impacto genera especial inquietud por el rol que cumple la estación meteorológica en una región atravesada por la producción agropecuaria, la conectividad y la necesidad de contar con información climática precisa. En un contexto de ajuste permanente, la incertidumbre también alcanza a organismos técnicos que, aunque menos visibles, resultan fundamentales para la vida cotidiana y la planificación productiva.