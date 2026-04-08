Kicillof entregó viviendas y equipamiento clave para la salud y educación en Adolfo Gonzales Chaves

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de viviendas destinadas a personal policial de la localidad de De la Garma, municipio de Adolfo Gonzales Chaves, donde además puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad y una combi para transporte escolar. Fue junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Salud, Nicolás Kreplak; y la intendenta local, Lucía Gómez.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras en el mundo se discute acerca de las grandes dificultades que tienen las familias para acceder a la vivienda, en nuestro país tenemos un Gobierno nacional que nos dice que debemos confiar en que lo va a resolver el mercado”. “Por eso esto que hacemos hoy en Gonzales Chaves tiene un valor aún mayor: aquí es el Estado el que llega para crear mejores oportunidades y seguir garantizando derechos en el interior bonaerense”, agregó.

“Es muy difícil encontrar a alguien que haya mejorado en su calidad de vida como consecuencia de las políticas de Javier Milei: hace falta estar presente aquí, en nuestro país, para comprender las consecuencias del abandono y los recortes en materia de salud y educación”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El impacto del ajuste no ha sido aún peor solo porque aquí hay una Provincia que trabaja junto a las y los intendentes para seguir construyendo viviendas y sumando ambulancias y combis para que los pibes puedan ir a la escuela”.

Las 10 nuevas casas forman parte de un proyecto de desarrollo urbano en la localidad de De La Garma, donde la Provincia ya entregó otras 10 viviendas, para generar oportunidades de arraigo en el distrito. Mediante una inversión de $409 millones, las casas construidas por la Caja de Retiros de la Policía provincial cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Hoy es un día muy especial para las familias de integrantes de nuestra Policía en la localidad, ya que logran cumplir finalmente el sueño de acceder a una casa propia: esto fue posible gracias al esfuerzo del Estado provincial y el compromiso de la Caja de Jubilación y Retiro de la fuerza, que ya entregó más de 380 viviendas a efectivos y tiene otras 216 en ejecución”.

Durante la jornada, Kicillof entregó una ambulancia de alta complejidad -la Nº429 desde que se inició la gestión- para dar respuesta a pacientes en estado crítico y puso en funcionamiento una combi 0 kilómetro para el transporte escolar de estudiantes de diversas escuelas del distrito. Asimismo, se hizo entrega de un camión de caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, y de indumentaria y materiales para los y las trabajadoras del municipio.

“En este contexto en que las necesidades crecen y los recursos son cada vez más limitados, las nuevas viviendas y el equipamiento recibido en materia de salud y educación dan un gran impulso a nuestro distrito”, señaló la intendenta Gómez y manifestó: “Esta jornada es una muestra de que la Provincia y el municipio eligen el diálogo para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por último, Kicillof afirmó: “Vinieron a destruir el Estado y lo están haciendo: Milei se dedica solamente a entregar nuestros recursos para cumplir a raja tabla con intereses extranjeros”. “Necesitamos que cambien las políticas económicas para volver a priorizar el empleo, la educación, la salud y la seguridad de nuestro pueblo: me llena de orgullo saber que la provincia de Buenos Aires no apoyamos el ‘sálvese quien pueda´ y optamos, al contrario, por una comunidad solidaria organizada”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Administración y Recursos Humanos de la dirección General de Cultura y Educación, Diego Turkenich; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; los directores provinciales del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; y de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; su par de Economía Circular, Faustina Sarandón; el jefe de la Caja de la Policía provincial, Carlos Langone; la senadora provincial Ayelén Durán; la diputada bonaerense Lucía Iañez; los intendentes de Benito Juárez, Julio Marini; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Tres Arroyos, Pablo Garate; y la dirigenta Marisol Merquel.