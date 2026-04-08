ATSA Junín lanza su propia Academia de Ajedrez

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Junín, anuncia la apertura de su nueva Academia de Ajedrez, un espacio de formación abierto a toda la comunidad que comenzará sus actividades este viernes 10 de abril, a las 20:00 horas, en el Centro de Jubilados ubicado en Alsina 375.

La iniciativa busca consolidar un espacio que trascienda lo deportivo, posicionando al ajedrez como una herramienta clave para el desarrollo cognitivo y la socialización. La propuesta educativa estará bajo la dirección del profesor Santiago Cazaux, quien brindará acompañamiento pedagógico y técnico mediante un cronograma de clases diarias.

Formación para todos los niveles

La academia está diseñada para recibir a jugadores de niveles inicial, intermedio y avanzado, sin límite de edad. El objetivo de ATSA es brindar herramientas formativas accesibles, fomentando una práctica que enseña valores fundamentales como la reflexión antes de la acción, el respeto por el otro y la toma de decisiones consciente.

«Entendemos al ajedrez como una política de apertura cultural y educativa. Es una práctica que nos invita a leer el escenario antes de mover y a aceptar que cada decisión deja una huella en el tablero», destacaron desde la organización.

Inscripciones abiertas

Los interesados en sumarse a esta experiencia de aprendizaje e intercambio ya pueden realizar su inscripción. La academia invita a personas de todas las edades a participar de lo que definen como «una conversación larga con la inteligencia» que comienza en el silencio de una mesa pequeña.

DATOS ÚTILES:

-Inauguración: viernes 10 de abril – 20:00 h.

-Lugar: Alsina 375 (Centro de Jubilados).

-Modalidad: Clases diarias para todos los niveles.

-Público: Abierto a la comunidad en general.