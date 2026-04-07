Choferes de Junín denuncian que las unidades no tienen velocímetro: "Circulamos a ciegas"

La protesta por la reincorporación de un chofer despedido volvió a poner en el centro de la escena el deplorable estado en que se encuentran las unidades del Transporte público en la ciudad.

"Ni sabemos a qué velocidad andamos"

La denuncia gremial es tajante: los choferes se ven obligados a prestar el servicio sin las herramientas básicas de medición. “No tenemos la aguja de velocidad. ¿A cuánto vamos? No sabemos a qué velocidad andamos”, sentenció el delegado Martín Pérez, desnudando una falta de inversión que pone en riesgo tanto al personal como a los pasajeros y peatones.

Para los delegados, es una contradicción absoluta que la empresa despida a un trabajador por exceder los límites permitidos cuando no provee unidades con velocímetros o tacógrafos que funcionen correctamente. Según explican, los conductores deben "adivinar" la velocidad de circulación basándose en la intuición, lo que convierte a cualquier sanción en un acto de arbitrariedad.

Seguridad vial en jaque

A la falta de tacómetros se suma la denuncia sobre la ausencia de sistemas de "vigía" o bloqueo en las puertas, lo que impide saber con certeza si la unidad está en condiciones seguras de marcha.

Desde el gremio aseguran que el despido es, en realidad, una persecución laboral y que, bajo estas condiciones técnicas, "tendrían que despedir a todos", ya que es habitual circular entre 50 y 55 km/h dentro de la ciudad sin siquiera poder notarlo en el tablero.