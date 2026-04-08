Arata rechazó el cierre de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional en la Provincia

Los senadores provinciales del Frente Renovador Valeria Arata, Malena Galmarini y Marcos Pisano presentaron en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración expresando su “profunda preocupación y más enérgico rechazo” ante el cierre de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas ciudades bonaerenses, en el marco del plan de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional.

La iniciativa advierte que estas medidas, junto con los despidos masivos en el organismo, ponen en riesgo la calidad y continuidad de un servicio esencial para la prevención de catástrofes y el desarrollo productivo de la provincia.

En ese sentido, Valeria Arata señaló que “estamos frente a una decisión que debilita un sistema clave para el cuidado de nuestra población. El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol fundamental en la prevención de fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y olas de calor. Reducir su capacidad operativa es poner en riesgo vidas y también la producción”.

Además, la legisladora destacó la importancia estratégica del organismo: “La Provincia de Buenos Aires, por su extensión y su perfil productivo, necesita información meteorológica precisa y en tiempo real. Sin datos confiables, no hay planificación posible ni para el Estado ni para el sector agropecuario. Asimismo, indico que esto afecta directamente la estación de la ciudad de Junín y las fuentes laborales”.

Por su parte, Marcos Pisano remarcó el impacto territorial de la medida: “El cierre de estaciones en el interior bonaerense implica dejar a muchas comunidades sin herramientas básicas para anticiparse a eventos climáticos. Es una decisión que va en contra del federalismo y profundiza las desigualdades”.

Asimismo, Pisano agregó que “no se puede hablar de modernización cuando lo que se hace es desmantelar capacidades. Los propios trabajadores y especialistas advierten sobre un posible ‘apagón meteorológico’. Eso significa menos prevención, menos seguridad y más incertidumbre”.

El proyecto también subraya que la reducción de personal —que podría afectar a más de 500 trabajadores sobre una planta total de 787— compromete la red de observación atmosférica y debilita los sistemas de alerta temprana, fundamentales en un contexto de cambio climático y eventos extremos cada vez más frecuentes.

Finalmente, ambos legisladores llamaron a sus pares a acompañar la iniciativa y reclamaron al Gobierno Nacional que revea las medidas adoptadas, garantizando el funcionamiento pleno del Servicio Meteorológico Nacional en todo el territorio bonaerense.