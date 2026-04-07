Junín sin colectivos: segundo día de paro por el despido de un chofer

Por segundo día consecutivo, la ciudad de Junín amaneció este martes sin servicio de transporte público de pasajeros. Los choferes de la empresa concesionaria ratificaron la medida de fuerza que mantiene paralizadas todas las líneas urbanas, dejando a miles de usuarios sin su medio de transporte habitual.

El origen del conflicto

El detonante del paro fue el despido de uno de los conductores, una decisión de la empresa que los trabajadores califican como "arbitraria e injustificada". Según manifestaron integrantes del grupo de choferes a la prensa, la medida de fuerza no se levantará hasta que el trabajador sea reincorporado a su puesto de trabajo.

Además de la reincorporación, el reclamo incluye un pedido de garantías para el resto del personal. "La medida debe estar exenta de cualquier tipo de persecución al compañero señalado y al resto de los trabajadores", expresaron, dejando entrever un clima de tensión laboral que se vendría gestando desde hace tiempo entre los empleados y la firma prestataria.

Conferencia de prensa clave

Para brindar mayores precisiones sobre el conflicto y el estado de las negociaciones, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa para las 10 de la mañana de hoy martes, en la sede de Dellepiane 975. Allí se espera que los voceros del gremio o del grupo de choferes autoconvocados den detalles sobre las causas del despido y los pasos a seguir si no obtienen una respuesta favorable por parte de la empresa o la intervención del Ministerio de Trabajo.

Usuarios en jaque

Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los vecinos de Junín. Sin un horizonte claro de resolución, el transporte público —un servicio esencial para trabajadores y estudiantes— continúa bajo un cese total de actividades que "mantiene en jaque" la movilidad diaria de la ciudad.