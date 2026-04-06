Sin servicio de colectivos en Junín por una protesta de choferes de la empresa 8 de Octubre

El servicio de transporte público de pasajeros en Junín se encuentra interrumpido durante la jornada de este lunes a raíz de una medida de fuerza llevada adelante por choferes de la empresa 8 de Octubre.

La situación fue informada por el Gobierno de Junín, que indicó que la protesta se inició de manera sorpresiva y sin comunicación previa, lo que generó complicaciones desde las primeras horas del día para cientos de vecinos que dependen del colectivo para trasladarse dentro de la ciudad.

Hasta el momento, no se dieron a conocer de manera oficial los motivos que originaron la medida, por lo que todavía no está claro qué reclamo impulsó la interrupción total del servicio.

La suspensión afecta especialmente a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales del transporte urbano, en una jornada además marcada por las condiciones climáticas adversas, ya que la ciudad amaneció con lluvias y complicaciones para la circulación.

Se espera que en las próximas horas pueda haber alguna definición por parte de la empresa, los trabajadores o las autoridades competentes que permita conocer el origen del conflicto y si existe alguna posibilidad de normalización del servicio.