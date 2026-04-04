Tragedia en Ruta 5: Un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto

Un trágico accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 187, en jurisdicción del partido de Chivilcoy, donde un automóvil y un camión protagonizaron un violento choque frontal.

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron cuando circulaban en sentidos opuestos, generando un siniestro de gran magnitud. Como consecuencia del fuerte impacto, se confirmó el fallecimiento de Edgardo Ramírez de 76 años de edad con domicilio en Bragado.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo con la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia, quienes trabajaron en tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.

Debido a la gravedad del episodio, la circulación en ese tramo de la ruta se vio afectada, implementándose cortes y desvíos mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

La causa quedó sujeta a investigación para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del hecho.

Fuente: La Razón de Chivilcoy