Guerra de Malvinas: Junín homenajeó a Seitún, Jurio, Gurrieri y Solano a 44 años de la gesta

Este jueves 2 de abril por la mañana se llevó a cabo el acto como todos los años en la plazoleta “Héroes Caídos”, en donde se rinde homenaje a los cuatro soldados juninenses que dieron su vida en defensa de la soberanía como Gustavo Seitún, Alfredo Jurio, Ricardo Gurrieri y Miguel Ángel Solano.

El intendente de Junín, Juan Fiorini, resaltó la necesidad de seguir “malvinizando” todos los días del año y aseguró: “Todos nuestros héroes defendieron al máximo los colores de la bandera y les estaremos eternamente agradecidos por eso”.

El evento estuvo organizado por el Centro de Excombatientes de Junín, junto con la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio, el Municipio y el Grupo de Artillería 10, y contó con la presencia de autoridades militares, policiales, educativas, eclesiásticas, fomentistas representantes de sociedades intermedias y de bien público. El momento más emotivo se vivió con la suelta de globos en homenaje a los cuatro héroes juninenses caídos en combate, como también durante la ejecución de la Marcha de Malvinas interpretada por la banda militar “Curupaytí”.

En tanto, el día miércoles, se llevó a cabo la tradicional vigilia en la plaza Veteranos de Malvinas de Avenida San Martín y Rivadavia, donde también con mucha emoción y gratitud se recordó a los héroes y veteranos de la gesta.

El primero en tomar la palabra en el acto fue Gustavo Funes, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio, agradeció a todas las autoridades, instituciones y vecinos por la presencia y declaró que “este es un acto muy importante y lleno de emoción para nosotros donde rendimos homenaje a nuestros héroes de Malvinas que dieron su vida en defensa de la soberanía y los veteranos que pudieron volver de la guerra, a quienes también les estamos eternamente agradecidos”. Luego, sostuvo que “como presidente de la Sociedad de Fomento es un honor poder llevar a cabo este acto todos los años y poner en valor esta hermosa plazoleta que tenemos en el barrio, en donde rendimos homenaje a nuestros cuatro soldados juninenses que dieron su vida por la patria”.

Por su parte, el sub oficial mayor Daniel Baldoni, veterano de guerra, manifestó que “hoy 2 de abril nos encontramos reunidos en esta emblemática plaza y bajo esta bandera para conmemorar el 44 aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, donde las Fuerzas Armadas de la Nación combatieron su última guerra en pos de la soberanía de la patria”. En continuidad, sostuvo que “es fundamental siempre poner en valor a los 649 héroes que descansan en nuestras irredentas islas, todo dignos herederos del Gral. José de San Martín, del sargento Cabral y del soldado Falucho”.

“Nosotros que tuvimos la suerte de poder regresar a suelo continental, tenemos la obligación moral de hacer saber a todos que su entrega no ha sido en vano y que ellos son custodios permanentes de ese suelo que nos corresponde por historia, geografía y soberanía”, subrayó Baldoni y completó: “Espero que todos estos mártires guíen a las nuevas generaciones y marquen el camino para que todos los argentinos tengamos un país mejor”.

A su turno, David Imizcoz, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Junín, indicó: “Para nosotros el 11 de Julio es un barrio icónico a lo largo de nuestra historia como soldados, tenemos muchos capítulos vinculados a este lugar donde la gente y los dirigentes de este barrio nos cobijaron como si fuéramos sus hijos y nos abrazaron de una manera que es muy difícil de olvidar”, y ahondó: “Siempre estaremos muy agradecidos a toda la gente del 11 de Julio por este gesto que tuvieron, en el MALVAR guardamos muchas de los documentos de la época en la que se reflejan esas tristezas y reencuentros”.

“Me gustaría invitar a todos los barrios a través de sus respectivas sociedades de fomento para que este tipo de acciones hagan que esta causa se mantenga viva y ojalá el día de mañana muchas más personas tomen la posta para contar la historia de Malvinas, como lo hacemos nosotros desde el orgullo que sentimos por haberlas defendido”, resaltó Imizcoz y aportó: “Es clave hacer de esto una causa popular y de unión de todos los argentinos, porque los únicos colores que nos representa a todos son el celeste y blanco”.

En tanto, el intendente municipal Juan Fiorini expresó que “anoche en la Vigilia por Malvinas vivimos un momento muy emotivo como siempre, en donde remarqué que si todos juntos nos unimos bajo esta misma causa podemos acortar la distancia de 1.915 kilómetros que nos separan de nuestras islas y también acortar la distancia en años”, y continuó: “Pasaron ya 44 años de aquella gesta patriótica, algunos no habíamos nacido para entonces e igualmente tomamos la posta y continuamos el legado para seguir ‘malvinizando’ a la sociedad durante todo el año”.

Seguidamente, Fiorini aseguró que “esta plaza del barrio 11 de Julio tiene mucha historia en Junín y una gran conexión con la gesta de Malvinas, aquí se rinde homenaje a los cuatro soldados juninenses que fueron a combatir y dejaron su vida en defensa de la patria, y a quienes vamos a estar eternamente agradecidos”. Al mismo tiempo, expuso que “hoy 2 de abril recordamos esta guerra que nos dejó una herida abierta, pero sobre todas las cosas quiero que rindamos homenaje a esos jóvenes que partieron sin pensar si iban a poder volver y que muchos hoy nos acompañan en este acto y también les estamos enormemente agradecidos”.

“Todos nuestros héroes defendieron al máximo la patria y los colores de la bandera con mucho honor, orgullo y valentía, y a nosotros nos toca la tarea de seguir ‘malvinizando’ y continuar con el reclamo diplomático para nuestras Islas Malvinas vuelvan a ser de todos los argentinos”, subrayó el alcalde.

A modo de cierre, el jefe comunal destacó que “nuestro compromiso como Gobierno de Junín es seguir acompañando como todos los años a los Veteranos de Malvinas, con el MALVAR, las charlas y los actos, y vamos a estar siempre agradecidos al igual que toda la comunidad que los apoya y les aseguro que nunca serán olvidados”.

Fuente: Gobierno de Junín.