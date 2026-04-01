Iban por una denuncia de amenazas y terminaron desmantelando un centro de venta de cocaína

La lucha contra el avance de la droga en Junín ha tomado un ritmo frenético. Lo que hace apenas unos años se percibía como hechos aislados, hoy se traduce en una estadística que alarma a las autoridades y moviliza a los vecinos: en poco más de dos años, más de 80 centros de comercialización de estupefacientes fueron neutralizados en el casco urbano y la periferia.

De la violencia al "narcokiosco"

El último golpe ocurrió en el Barrio Ricardo Rojas. Efectivos de la Comisaría Primera, el Grupo Motorizado SASU, el GAD y personal de Laguna de Gómez irrumpieron en un domicilio de la calle 12 de Octubre al 1400. El objetivo original era recolectar pruebas por una causa de amenazas, pero la realidad dentro de la vivienda era otra.

En el lugar, la policía secuestró 27.1 gramos de cocaína, balanzas de precisión, recortes de nylon para el fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El resultado: un hombre de 46 años aprehendido por comercialización y un joven de 26 por encubrimiento, al hallarse también el cuadro de una moto robada en marzo.

La radiografía del avance: 2024-2026

Los números que maneja la Secretaría de Seguridad, a cargo de Mario Olmedo, reflejan una escalada en la detección de estos puntos de venta:

2024: Se cerró con 22 puntos desbaratados.

2025: La cifra se duplicó, alcanzando los 51 narcokioscos clausurados.

2026: En el primer trimestre, ya son 12 los operativos exitosos, marcando una proyección que busca superar los registros anteriores.

Este avance no es solo numérico, sino territorial. El "mapa de calor" del narcotráfico local ya abarca 26 barrios. Zonas como Almirante Brown, San Jorge, Villa del Carmen, Bicentenario y La Celeste se mantienen como sectores críticos, a los que ahora se suma con fuerza el Ricardo Rojas.

La clave: El "ojo" del vecino

Desde el Gobierno de Junín insisten en que la profesionalización de las fuerzas no es suficiente sin la colaboración ciudadana. La mayoría de estos 80 golpes al narcotráfico se gestaron a partir de denuncias anónimas de vecinos que advierten el movimiento sospechoso en sus cuadras.

"La participación permite intervenir antes de que el punto de venta se consolide y genere otros delitos asociados, como robos o violencia armada", señalan fuentes del área de seguridad. El desafío para 2026 sigue siendo el mismo: desarticular la red minorista para frenar el impacto social de la droga en los barrios más vulnerables de la ciudad.

Fuente junin24