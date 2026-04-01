Reprogramaron el acto de asunción de autoridades del PJ local

El acto de asunción de autoridades del Partido Justicialista de Junín, que estaba previsto para este miércoles, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas.

Según se informó, la actividad se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril a las 19, en la sede del Consejo de Partido ubicada en Arias 169.

De esta manera, se posterga la formalización de las nuevas autoridades partidarias surgidas tras la interna del pasado 15 de marzo, en un contexto de reordenamiento político del peronismo local con el concejal de Fuerza Patria Fernando Burgos en la presidencia y Lucila Laguzzi en la vice, dirigente de La Corriente.