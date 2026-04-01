El agua cortó la R188 entre Coronel Granada y General Pinto

La abundante lluvia de la noche de ayer y madrugada de hoy provocaron el desborde de la laguna conocida como «La Olla», que se encuentra en el kilómetro 266 de la Ruta nacional 188, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera, entre ésta y Coronel Granada donde se dispuso la presencia de la Policía de Seguridad Vial para advertir sobre la situación.

Si bien, como se aprecia en las imágenes generadas y enviadas por un lector de Distrito Interior, se puede transitar, la masa hídrica es importante, capáz de provocar un despiste (que lo hubo esta mañana) si no se circula con el debido cuidado.