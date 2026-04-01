Operativo en lagunas y rutas: Caen pescadores ilegales en Puente Morote y El Carpincho

En el transcurso de los últimos días, personal policial de CPR Junín, al realizar recorridas preventivas en todo lo que concierne a la pesca y a los fines de detectar elementos prohibidos para el desarrollo de la misma, constataron en zona de espejo de agua denominado “Puente Morote” a dos ciudadanos practicando la pesca con la utilización de dos “medio mundos”. Ambos son mayores de edad, oriundos de nuestra ciudad. Seguidamente se procedió al secuestro de los elementos prohibidos y a la realización de las correspondientes actas de infracciones.

También se constató en la caída del puente «El Carpincho» la presencia de tres masculinos, oriundos de esta ciudad, los cuales tenían en su poder la cantidad de 2 kilogramos de piezas de pejerreyes y que estas mismas no superaban los 25 centímetros de longitud. Por lo tanto se procedió al decomiso de dichos pescados y al posterior labrado de infracción.

Por su parte, personal del Destacamento Policial de Saforcada, realizando tareas preventivas, en zona de espejo de laguna denominado “Puente la vía”, constató la existencia de un masculino mayor de edad, practicando la pesca con la utilización de dos “medio mundos”. Además poseía en su poder, en el interior de un reciente, varias piezas de pejerreyes, motivo por el cual se secuestró el “medio mundo” antes mencionado y las piezas de pejerreyes fueron decomisadas.

Personal policial del Destacamento “Laguna de Gómez” efectuó el secuestro de un “medio mundo”, donde una persona de sexo masculino mayor de edad estaba utilizando este elemento prohibido.

Todas las infracciones fueron labradas bajo la Ley 11477, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario. Tras un trabajo coordinado a través de la Secretaria de Seguridad se continúa trabajando contra los medios prohibidos empleados para realizar la pesca.

Por otro lado, a los fines de un reordenamiento en el tránsito, en relación a todos los peligros que conlleva el mal estacionamiento de vehículos sobre la cinta asfáltica en rutas, se llevó a cabo un operativo en conjunto con personal policial del CPR y personal policial de vial Junín, en Ruta Nacional Nº 188 a la altura del “Puente de Lincoln”. En el lugar se labraron infracciones a ciudadanos que tenían en su poder piezas que no superaban los 25 centímetros de longitud.

Este accionar permite combatir la pesca no permitida y fomentar la pesca deportiva mediante la utilización únicamente de cañas. Por otra parte, la oficina de Asuntos Agropecuarios del Gobierno de Junín informa que a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, pueden gestionarse los distintos permisos de pesas. Quienes necesiten realizar este trámite pueden acercarse a la oficina ubicada en calle España Nº 37, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, donde recibirán el asesoramiento correspondiente para completar la gestión de manera ágil y sencilla. Asimismo, en el mes de marzo se gestionaron más de 300 solicitudes de permisos de pesca.

Por último, se recuerda y se reiteran los canales por los cuales cualquier ciudadano puede dar aviso sobre irregularidades en lo referente a la pesca: Comando de Prevención Rural Junín Cel: 236-4667664, “Ojos en Alerta” solo WhatsApp Cel: 236-4660011, y la línea 147.

Fuente: Gobierno de Junín.