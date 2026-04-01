Avanza la puesta en valor del centro comercial de Rivadavia y ya realizan relevamientos técnicos

El proyecto de puesta en valor del centro comercial de avenida Rivadavia dio un nuevo paso en Junín. Profesionales y técnicos de distintas áreas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio realizaron un relevamiento integral en el tramo comprendido entre la obra del Paso Bajo a Nivel y las calles Libertad y De la Sota, con el objetivo de avanzar en las definiciones del futuro anteproyecto urbano para la zona.

La intervención forma parte del convenio firmado el año pasado entre el Gobierno de Junín, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCCA) y la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), con la intención de revitalizar uno de los principales corredores comerciales de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que el relevamiento incluyó un análisis técnico del espacio público y de todos los elementos que forman parte del entorno urbano, con la participación de áreas vinculadas a infraestructura, movilidad, obras y planeamiento.

La subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio, Laura Franco, explicó que el trabajo busca reunir información técnica que permita ajustar el proyecto final de acuerdo con las necesidades del sector y en diálogo con los comerciantes.

En ese marco, recordó que la iniciativa apunta a transformar el eje comercial de Rivadavia en simultáneo con el avance de la obra del paso bajo nivel, con la intención de mejorar la conectividad entre el centro de la ciudad y la ruta 188.

Expectativa en el sector comercial

Desde el sector privado también destacaron la importancia del avance. Walter Cullerton, comerciante de calle Rivadavia, sostuvo que hay “muchas expectativas” puestas en el proyecto y consideró que la finalización del paso bajo nivel modificará por completo la dinámica del área.

Según expresó, la zona históricamente quedó separada del centro por la traza ferroviaria, por lo que la obra permitirá una integración más directa y potenciará el movimiento comercial.

Además, remarcó que el sector necesita una mejora urbana integral y valoró que, tras años de postergaciones, las obras hayan retomado ritmo.

Acompañamiento institucional

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Marianela Mucciolo, destacó el trabajo conjunto entre las entidades intermedias y el Gobierno local, y aseguró que este relevamiento representa una etapa clave dentro de un proceso que demandó años de reclamos y gestiones.

También agradeció el acompañamiento de FEBA, CAME y FCCCA, y subrayó que el objetivo es consolidar un centro comercial más atractivo, ordenado y fortalecido para los comerciantes de la zona.

Mucciolo remarcó que la información relevada será elevada al equipo técnico de CAME, que tendrá a su cargo la elaboración del anteproyecto.

En ese sentido, aseguró que el momento genera expectativa entre los comerciantes, luego de un período prolongado de dificultades, y expresó su deseo de ver consolidado un corredor comercial “de pie y potenciado”.