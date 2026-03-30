Fiorini y Petrecca afirmaron que la obra del Paso Bajo Nivel no se frena: "Entendemos la ansiedad" del vecino

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, junto a Pablo Petrecca y el Arq. Marcelo Balestrasse se hicieron presentes este lunes por la mañana en el predio donde se desarrolla la obra del paso bajo nivel a los efectos de conversar con técnicos de la empresa y supervisar los avances de ejecución de las tareas dentro de las etapas planificadas. Tanto el intendente como el su cuñado resaltaron el control y seguimiento constante que se realiza desde el Municipio, y aseguraron que los trabajos se desarrollan de acuerdo a los tiempos previstos.

Tras recorrer el predio y conversar con los técnicos de la obra, el intendente municipal Juan Fiorini manifestó que “vinimos junto con Pablo y Marcelo para estar cerca de la obra del paso bajo nivel y supervisar los avances de la misma, tal como nos comprometimos desde el Gobierno de Junín para controlar los trabajos y continuar el diálogo con el Gobierno Nacional y la empresa para que la obra culmine dentro de los plazos establecidos”.

Seguidamente, Fiorini indicó que “hay un avance importante en la obra con la construcción de los puentes que faltan, tras la concreción de los primeros dos sobre los que ya circulan los trenes luego del respectivo control por parte de los organismos nacionales”, y continuó: “En esta etapa de la obra se avanzará con la construcción de los puentes 3, 4 y 5, más el sexto que ya está construido”.

“Esta una obra de dimensiones importantes que requiere de su debido tiempo de ejecución, porque hay maquinarias, hombres y mucho hormigón, pero lo importante es que está avanzando dentro de los plazos previstos”, aseguró el jefe comunal y prosiguió: “Quisimos venir a conversar en primera persona con los ingenieros y profesionales de la empresa para constatar los avances de obra, y seguiremos ejerciendo esta tarea de contralor para que la obra pueda terminar y que los juninenses volvamos a tener conectada la ciudad”.

Por su parte, el senador provincial Pablo Petrecca señaló que “la obra del paso bajo nivel avanza y eso nos pone a todos muy contentos, porque es un proyecto que para los juninenses tiene mucha historia, con mucha lucha, peleas y discusiones internas de por medio para lograr la unión de los dos Junín que están de un lado y otro de la vía”. Al mismo tiempo, comentó que “esta obra va a ser un punto de inflexión para el urbanismo, la conectividad, el progreso y desarrollo de la comunidad”.

El legislador bonaerense expresó además que “entendemos la ansiedad que tienen muchos vecinos para que la obra se finalice lo más pronto posible, pero es importante saber que la ejecución de la obra se realiza por etapas y puntualmente en esta va a haber mucho movimiento con maquinarias y obreros trabajando todo el tiempo”. Posteriormente, dijo que “el Arq. Marcelo Balestrasse fue designado por parte del Gobierno de Junín para que sea el encargado de la supervisión y seguimiento de la obra, para lo cual también siempre estamos en contacto con la empresa y los distintos organismos nacionales para destrabar burocracias”.

A su turno, el Arq. Marcelo Balestrasse, concejal de “Somos” y encargado de la supervisión de la obra por parte del Ejecutivo local, expuso que “actualmente se ejecuta una etapa importante y estructural de la obra, con el colado de hormigón de los estribos de apoyo de los futuros puentes que se van a colocar”, y completó: “Son tres apoyos importantes que se van a concretar, uno en la cara oeste, otro en la este y el restante en el medio tras una colada de hormigón continua”.

“Los trabajos se desarrollan de manera contínua y no individual, quedan por delante un par de meses con muchísimo trabajo y en donde la gente va a poder ver en su momento el armado de las losas, el izado del puente 3 con grúas de magnitud como las que ya se hicieron presentes y por último el llenado de una losa muy grande que se realizará in situ y que será una de las etapas más importantes de la obra”, finalizó Balestrasse