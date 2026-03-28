Tragico accidente a metros de Ruta Nacional 7: Un motociclista falleció tras chocar con un camión

Un nuevo accidente fatal enluta a la región este sábado. Se registró un violento choque en el kilómetro de la Ruta Provincial 41 cercano al cruce con la Autovía Nacional 7, que resultó en el fallecimiento de un hombre de nacionalidad brasileña.

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta de alta cilindrada colisionó de manera frontal o lateral (según pericias preliminares) contra un camión de gran porte. Debido a la magnitud del impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida de forma instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran asistirlo.

En el lugar trabajaron de inmediato dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, personal de la Policía Vial y SAME. Los efectivos procedieron a resguardar la zona para facilitar las tareas de los peritos científicos, quienes determinarán la mecánica exacta del siniestro.

Tránsito asistido

A raíz del operativo, el tránsito en la Ruta 41 se encuentra momentáneamente reducido, con circulación asistida por banquina en algunos tramos. Se solicita a los conductores que transiten por la zona de San Andrés de Giles y el empalme con Ruta 7 extremar las precauciones y seguir las indicaciones del personal desplegado.

Fuente quepensaschacabuco