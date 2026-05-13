Argentino de Junín aseguró su permanencia y Atenas de Córdoba descendió a la Liga Argentina

Argentino logró el objetivo de permanecer en la Liga Nacional de Básquet. El Turco se quedó con el cuarto punto de la serie por la permanencia ante Atenas y cerró la misma por 3-1 luego de imponerse por 88 a 77, este martes por la noche, en El Fortín de Las Morochas.

El desarrollo del encuentro estuvo signado por el nerviosismo por la instancia que se etaban jugando ambos y ninguno pudo sacar una ventaja amplia. El Griego comenzó mejor y arriba en el marcador pero en el tercero el Turco logró revertir la historia. No obstante, cada vez que tenía la posibilidad de escaparse no lograba encestar y recién a seis minutos del final un triple se Shriver dejó 72 a 70 al local que supo administrar los minutos finales y terminó ganándolo desde la línea ante la desesperación de los cordobeses.

El cierre tuvo un entredicho entre Balbi y Zurschmitten que terminó con la expulsión de ambos y el festejo de todo el Barrio de Las Morochas que celebró la permanencia con todo el público en el campo de juego.

Dylan Smith fue el goleador de la noche con 22 puntos, mientras que Shirver aportó 21 y Balbi 16 (6 rebotes y 4 asistencias