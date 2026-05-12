El PJ Junín respaldó la Marcha Federal Universitaria y cuestionó el ajuste del Gobierno nacional

A través de un comunicado, el Consejo del Partido Justicialista de Junín manifestó su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo y expresó su solidaridad con la comunidad universitaria argentina, especialmente con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

En el documento, el PJ local sostuvo que las universidades públicas constituyen “una de las herramientas más importantes de movilidad social ascendente, desarrollo científico y crecimiento nacional”, y remarcaron que representan “el orgullo de millones de argentinos y argentinas que encontraron en la educación pública una oportunidad para construir un futuro mejor”.

Asimismo, desde el espacio cuestionaron las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtieron sobre las consecuencias del ajuste en el sistema universitario.

“El brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional pone en riesgo el funcionamiento de las universidades, el sostenimiento de las investigaciones, el salario de docentes y trabajadores, y el acceso de miles de jóvenes a la educación superior”, señalaron.

En esa línea, afirmaron que “defender la universidad pública es defender la igualdad de oportunidades, el federalismo y el futuro de nuestro país”, y consideraron que “no puede haber desarrollo posible sin inversión en educación, ciencia y tecnología”.

El comunicado también recordó que fue Juan Domingo Perón quien, mediante el Decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949, eliminó los aranceles de las universidades nacionales, garantizando la gratuidad educativa.

“Hoy más que nunca debemos salir a la calle para defender no sólo las Universidades Públicas, si no el derecho de gratuidad que ya lleva más de 75 años y que no puede ser vulnerado de un plumazo por un trasnochado que ocasionalmente ocupa la presidencia de la Nación”, expresaron.

Finalmente, desde el PJ Junín reafirmaron “el compromiso con la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad” y convocaron “a toda la sociedad a acompañar este legítimo reclamo en defensa de una universidad al servicio del pueblo argentino”.