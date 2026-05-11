Cada vez más juninenses dependen de la salud pública: Concejal de LLA propone ampliar el horario de los CAPS

La crisis sanitaria a nivel nacional ha alcanzado un nivel crítico tras conocerse que, en los últimos dos años, unas 742.000 personas en todo el país perdieron su cobertura médica privada o mutual. Este fenómeno tiene un impacto directo en Junín, donde cada vez más juninenses deben recurrir al sector público de salud al no poder costear los aumentos del 417% en las prepagas o tras haber perdido su empleo. Ante este escenario, la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Belén Veronelli, presentó una iniciativa para que el municipio absorba esta demanda extraordinaria fortaleciendo la red de atención primaria.

En declaraciones vertidas al diario La Verdad, la edil libertaria advirtió sobre la magnitud del impacto social: “Más de 700.000 personas dejaron de tener cobertura de salud privada o por obra social y pasaron a depender exclusivamente del sistema público”, señaló Veronelli, fundamentando así la urgencia de su pedido para readecuar el esquema de atención municipal ante una masa de pacientes que ya no cuenta con servicios privados.

La edil sostiene que es imperativo que el municipio asuma la responsabilidad de esta demanda extra optimizando los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Su propuesta central consiste en habilitar estratégicamente las salitas con un horario ampliado de 7 a 21 horas dentro del casco urbano, permitiendo que funcionen como el primer contenedor de consultas y urgencias menores en los barrios para evitar que la comunidad deba dispersarse hacia los centros de mayor complejidad en situaciones de emergencia.

La iniciativa también contempla un esquema semanal y rotativo para los centros de salud de las localidades del partido, asegurando una cobertura equitativa en todo el territorio. Un punto fundamental del proyecto es la gestión ante la UGL XXXI para que los médicos de los CAPS se conviertan en prestadores de PAMI. Esto permitiría a los profesionales municipales emitir recetas y órdenes, facilitando la atención de los adultos mayores y habilitando al municipio a facturar esos servicios a la obra social nacional para aliviar las arcas locales.

Para Veronelli, la situación es "grave y angustiante" debido a la falta de insumos y el colapso de la atención primaria. Al reforzar los CAPS, la propuesta de La Libertad Avanza busca reordenar el flujo de pacientes y garantizar que los vecinos que perdieron su cobertura privada encuentren una respuesta eficiente.