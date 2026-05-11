El municipio lanzó el ciclo "Empresarios que Inspiran"

El municipio presentó el primer encuentro del ciclo "Empresarios que Inspiran", una iniciativa organizada por el Club de Emprendedores y el área de Responsabilidad Social Empresarial. El evento contó con la disertación de Pablo Molins, titular de la firma Molar, quien compartió su trayectoria personal y los desafíos que marcaron el crecimiento de su proyecto.



Este nuevo ciclo nace con el objetivo de replicar el formato de paneles testimoniales que han tenido gran recepción en las ediciones anuales de la Semana del Emprendedor. La propuesta busca que los referentes locales compartan sus vivencias en primera persona, permitiendo a los asistentes comprender que detrás de cada caso de éxito existe un recorrido de aprendizaje, esfuerzo y resiliencia.



La jornada se consolidó como un espacio de encuentro y articulación donde se fomenta la motivación, la identidad local y el intercambio de herramientas prácticas. De esta manera, el Municipio continúa promoviendo acciones que fortalecen la red de emprendedores, facilitando el acceso a experiencias reales que sirven de guía para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo productivo.



En la apertura del evento, Angelina Tomasella, titular del Club de Emprendedores, explicó el espíritu de esta convocatoria: "Este año dijimos vamos a dar un pasito más y convocamos a empresarios para que cuenten su historia, muchas veces la gente ve solo el resultado final, pero queremos mostrar el recorrido; el objetivo es motivar a los emprendedores para que se sientan identificados y vean que es posible crecer superando los mismos desafíos que otros ya atravesaron".



Por su parte, Pablo Molins, de la firma Molar, expresó su satisfacción por ser el primer disertante: "Para mí estar acá significa un montón, espero que todo lo que compartimos despierte una chispita en alguien y que sirva para que haya más emprendedores en nuestra ciudad, yo me sigo considerando un emprendedor antes que un empresario, así que lo más importante para mí es que mi experiencia pueda ayudar a otros a concretar sus proyectos".



A su vez, Marcela Julio, desde el área de Responsabilidad Social Empresarial, destacó la importancia de estas acciones dentro del programa 'Inspirarse': "Nuestro objetivo es que la gente pueda tomar alguna experiencia que sirva para mejorar su propio camino, agradecemos siempre a los empresarios locales, como Pablo y la firma Molar, que cuando los convocamos siempre están presentes; el hecho de que Pablo disponga de su tiempo para volcar su saber a la comunidad es, en sí mismo, una acción de responsabilidad social".



En el cierre de la jornada, Julio resaltó el valor de la colaboración constante entre el sector público y privado: "No es la primera vez que la firma Molar colabora con las iniciativas municipales, este tipo de encuentros demuestran que cuando el conocimiento técnico y la voluntad de crecer se ponen al servicio de la comunidad, el impacto positivo en el ecosistema emprendedor de Junín es mucho mayor".