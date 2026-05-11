El MUMA inauguró un nuevo ciclo que une música y literatura con artistas locales

La propuesta impulsada por el Club de la Palabra junto a la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín tuvo su primera edición en el auditorio del Museo Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (MUMA), con una importante participación de vecinos y referentes artísticos de la ciudad. El encuentro combinó música en vivo, lectura y reconocimientos a artistas locales, en una iniciativa pensada para revalorizar el talento juninense y fortalecer el acceso libre y gratuito a la cultura.



Desde el Municipio destacaron la apertura de los espacios culturales para el desarrollo de propuestas comunitarias y el acompañamiento permanente a quienes impulsan iniciativas vinculadas al arte y la lectura. Además, se informó que este nuevo ciclo continuará realizándose mensualmente, con el objetivo de seguir promoviendo el intercambio cultural y visibilizando a los artistas de Junín.



Al respecto de este primer encuentro, Edgardo Barrionuevo, impulsor de la propuesta, expresó su satisfacción por la concreción de la misma y destacó especialmente el acompañamiento recibido por parte del Municipio para llevar adelante la iniciativa: “Estamos realmente muy felices, primero por la buena disposición que encontré en las autoridades que representan a nuestro municipio, la apertura fue total y eso me puso muy feliz y luego por la cantidad de vecinos que decidieron venir, a pesar del clima”.



“La repercusión que encontramos en nuestros artistas y también en el público fue muy buena, incluso en una jornada difícil para salir de casa, y sin embargo contamos con una gran cantidad de vecinos acompañando esta propuesta”, valoró haciendo hincapié en la respuesta tanto de los artistas convocados como del público que acompañó la primera edición del ciclo.



Por su parte, Horacio Masino, artista local, agradeció la convocatoria y resaltó la importancia de generar espacios que permitan sostener y difundir la cultura local, y sostuvo: “Invitar a los artistas locales siempre tiene un plus para la ciudad porque todos nosotros somos aficionados que hacemos esto con muchísimo amor y compromiso”.



Asimismo, puso el foco en la necesidad de reivindicar la lectura y fomentar hábitos culturales en todas las generaciones señalando que “es una tarea muy linda que a veces se va perdiendo por la tecnología misma, por eso es importante reivindicar la lectura desde los niños hasta los adultos mayores, porque es algo que no se debe perder jamás”.



En tanto, “Bocha” Mayorga, otro de los artistas invitados, también expresó su agradecimiento por haber sido convocado a participar del encuentro y remarcó el valor simbólico que tuvo el reconocimiento recibido, y dijo: “Después de tantos años de trayectoria en la música, es la primera vez que me llaman para brindarme un reconocimiento, así que estoy profundamente agradecido con las autoridades, con la Municipalidad y con toda la gente que organizó este evento”.



“Es muy lindo sentirse acompañado y reconocido después de tantos años de trabajo y dedicación”, agregó al mismo tiempo que destacó la importancia de que se continúen impulsando espacios donde los artistas locales puedan compartir sus expresiones y ser valorados por la comunidad.



A su turno, Micaela Toscanini, coordinadora de Cultura, celebró la posibilidad de seguir generando propuestas culturales libres y gratuitas que permitan acercar a los vecinos a los distintos espacios culturales de la ciudad y manifestó: “Estamos muy agradecidos y contentos tanto con el Club de la Palabra como con los talentos locales que hoy forman parte de esta primera edición de un nuevo ciclo abierto para toda la comunidad, que van a seguir de manera mensual abriendo una actividad más para que los vecinos puedan participar”.



Por último, la funcionaria resaltó la importancia de abrir los museos a la comunidad y promover el intercambio artístico entre distintas disciplinas, y reafirmó: “Nos entusiasma muchísimo que presenten propuestas porque saben que van a encontrar apoyo y acompañamiento, esta es la primera edición, como mencionaba antes, pero el ciclo continuará mes a mes para seguir mostrando el enorme talento que tiene Junín”.