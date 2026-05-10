Arata y Burgos impulsarán proyectos para defender a los usuarios de Junín ante la posible quita de la Zona Fría

La senadora provincial y el concejal manifestaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que miles de usuarios de gas natural de Junín pierdan el beneficio de la denominada “Zona Fría”, medida que impactaría directamente en la economía de las familias juninenses.

La medida del gobierno nacional impactaria en cerca de 30 mil usuarios de Junín que seria alcanzados por la quita de descuentos y subsidios en las tarifas de gas.

Frente a esta situación, Arata y Burgos adelantaron que presentarán iniciativas institucionales tanto en el ámbito local como provincial para expresar el rechazo a cualquier intento de eliminación del régimen de Zona Fría.

“Estamos hablando de una medida que tendría un fuerte impacto en el bolsillo de miles de familias, jubilados, trabajadores y sectores medios que ya vienen haciendo un enorme esfuerzo para afrontar los aumentos de tarifas y el deterioro del poder adquisitivo”, señalaron.

En ese sentido, el concejal Fernando Burgos anunció la presentación de un proyecto de ordenanza y resolución en el Concejo Deliberante de Junín solicitando al Gobierno nacional que no avance con la baja del beneficio para los usuarios del distrito.

Por su parte, la senadora Valeria Arata confirmó que impulsará una iniciativa en el Senado de la Provincia de Buenos Aires para manifestar el rechazo a la eliminación de la Zona Fría y reclamar la continuidad de un esquema que permite aliviar el costo del servicio de gas en gran parte del territorio bonaerense.

“Mientras el Gobierno nacional sigue ajustando sobre la clase media y los sectores más vulnerables, desde Junín vamos a defender cada herramienta que proteja a nuestros vecinos. No podemos permitir otro golpe al bolsillo de la gente”, remarcaron.

Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de que todos los sectores políticos e institucionales de la ciudad acompañen el reclamo para evitar una medida que perjudicaría seriamente a miles de hogares juninenses.