Eduardo Miquel es el nuevo presidente de la UCR en Junín

En las últimas horas, el radicalismo local selló la unidad para comandar el Comité Hipólito Yrigoyen y evitar así la confrontación en las urnas el 7 de junio.

Y según se informó, quien estará a cargo de partido en la ciudad será el médico oftalmólogo Eduardo Miquel. El flamante dirigente tendrá la tarea de definir los destinos de un espacio que hoy se diluye detrás de los vaivenes políticos del petrequismo. ¿Podrá tener autonomía propia y volver a poner un intendente? Sin dudas ese es el gran desafío para lo que viene.

La lista

Presidente: Eduardo Miquel (Independiente)

Vicepresidente: Laura Esper (Possismo)

Secretario General: Gaspar Salvay (Ateneo Raúl Alfonsín)

Tesorera: Orlanda D´andrea (Evolución)

1º Vocal Titular: César Dárdano (Independiente)

Convencionales provinciales

1º Carlos Mansur (Abadismo)

2º Marcelo Sena (Evolución)