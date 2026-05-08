Fiorini se suma a pedido para que nuevos recursos de provincia sean de libre disponibilidad

La discusión por el reparto de los fondos del endeudamiento bonaerense sumó este jueves un nuevo capítulo en la Legislatura. Intendentes de distintos espacios políticos desembarcaron en la Cámara de Diputados para reiterar el reclamo por la libre disponibilidad de los recursos contemplados en el Presupuesto 2026, en medio de la fuerte caída de la recaudación y de las transferencias nacionales. El reclamo cuenta con el visto bueno del intendente interino de Junín, Juan Fiorini.

La reunión se dio luego de semanas de tensión entre los municipios y el gobierno de Axel Kicillof por el esquema de distribución conocido como “70-30”, que establece que una parte de los fondos pueda utilizarse libremente y otra quede atada a programas específicos vinculados a infraestructura, transporte, cultura y ambiente.

El planteo de los intendentes apunta a que la totalidad de los recursos pueda destinarse a gastos corrientes, principalmente para afrontar salarios, prestación de servicios y funcionamiento básico de los municipios, golpeados por la caída de ingresos propios y la retracción económica.

La movida reunió a jefes comunales del radicalismo, el PRO y también del peronismo, varios de ellos nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE).

Participaron los intendentes Maximiliano Suescun, de Rauch (UCR); Javier Gastón, de Chascomús (FP); y Franco Flexas, de General Viamonte (UCR), quienes fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, junto al vicepresidente Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, integrantes de la comisión bicameral encargada del seguimiento del fondo destinado a los municipios.