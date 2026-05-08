El Laboratorio de Exploración Sonora presenta "Música de ruidos" en la Fundación Casa Pronto

La Fundación Casa Pronto, sede asociada de Posverso Bienal, se convertirá este sábado 9 de mayo a partir de las 20:00 hs en el epicentro de la experimentación auditiva con la presentación de "Música de ruidos". La actividad estará a cargo del Laboratorio de Exploración Sonora [LES], un espacio de creación horizontal nacido en la galería Hotel Dada.

Un campo expandido de percepción

"Música de ruidos" propone un abordaje del sonido como un territorio intermedial, donde la exploración trasciende lo acústico para adentrarse en registros conceptuales inesperados. El programa de la noche integrará tres vertientes fundamentales de la experimentación contemporánea: música bytebeat, art noise y performance sonora.

Los protagonistas del [LES]

El colectivo está integrado por tres figuras referentes de la escena experimental local e internacional:

Ana Montenegro: Pionera en el cruce entre performance y sonido. En sus piezas utiliza instrumentos no convencionales como el serrote musical y el monocordio para construir paisajes sonoros que evocan el vacío y la incomodidad, eludiendo cualquier ritmo previsible.

Silvio De Gracia: Artista sonoro y curador de POSVERSO. Con una trayectoria que se remonta al noise industrial de los 90, su propuesta de art noise incorpora grabaciones de campo y arte de la voz, explorando los límites entre el sonido y el arte de acción.

Carlos Macheratti: Artista electrónico especializado en música bytebeat. Su trabajo se basa en la generación algorítmica mediante expresiones matemáticas y técnicas de livecoding para la creación de audio e imagen en tiempo real.

Sobre el Laboratorio de Exploración Sonora

Surgido en 2025, el [LES] funciona como un núcleo de investigación y producción colaborativa. Su dinámica se basa en el intercambio de información, ejercicios de escucha y la puesta en valor del sonido como un canal de expresión privilegiado y subversivo.

La cita para sumergirse en esta experiencia sonora única es en la Fundación Casa Pronto, España 383, con entrada libre para el público interesado en las nuevas poéticas del sonido.

DETALLES DEL EVENTO:

Actividad: MÚSICA DE RUIDOS – Laboratorio de Exploración Sonora [LES].

Fecha: sábado 9 de mayo.

Hora: 20:00 h.

Lugar: Fundación Casa Pronto (España 383, Junín).

Entrada: Libre y gratuita.