Tragedia en la Ruta 188: un hombre perdió la vida en un choque entre un camión y una fumigadora

Un profundo pesar conmociona a la región tras confirmarse el fallecimiento de Fabricio Sigliano, de 53 años, en un accidente vial registrado sobre la Ruta Nacional 188. El hecho se produjo alrededor de las 18:30 horas, en el tramo comprendido entre Ameghino y Granada, específicamente en la zona donde antiguamente funcionaba la estación de peaje y hoy se encuentra la balanza pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente se desencadenó cuando un camión que circulaba en sentido Ameghino – Granada habría intentado sobrepasar a una fumigadora autopropulsada que transitaba en la misma dirección. Por causas que aún se intentan establecer, el transporte de carga habría rozado a la maquinaria agrícola inicialmente con su espejo derecho y posteriormente con la caja y el acoplado. Este impacto lateral provocó que el conductor de la fumigadora perdiera el control, desviándose hacia la banquina y volcando sobre el préstamo de la ruta.

La víctima fatal era un vecino sumamente valorado, perteneciente a una familia de tradición agraria y destacado por su constante compromiso con el trabajo. Por su parte, el camión detuvo su marcha metros más adelante del lugar del impacto. Su conductor, Matías Gaudina, un hombre de 42 años oriundo de Italó, provincia de Córdoba, fue trasladado de manera preventiva al hospital local para recibir asistencia médica mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica definitiva del trágico suceso.

Fuente distritointerior