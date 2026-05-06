Un trágico choque frontal sobre la Ruta 5 se cobró una nueva vida

Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes 5 de mayo sobre la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Suipacha.

Según el parte oficial suministrado por la Policía Vial de Chivilcoy, a cargo del Comisario Inspector Miguel Ángel Costa, al medio De Chivilcoy, el siniestro ocurrió en un tramo recto de la traza, en condiciones de calzada seca y con la señalización vial correctamente demarcada. El hecho, que involucró a un automóvil Audi A4 y un transporte de carga pesada, fue caratulado preventivamente como homicidio culposo y lesiones culposas, bajo la intervención de la Justicia.

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Falappa, quien circulaba al mando de un Audi A4 en dirección hacia su ciudad de origen. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó de manera frontal contra un camión Fiat que traccionaba un acoplado cargado con soja. Debido a la violencia del impacto, Falappa falleció de forma instantánea, quedando atrapado en el interior de la estructura del habitáculo, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia para las tareas de recuperación.

Por su parte, el conductor del camión fue identificado como Miguel Alejandro Koenig, de 31 años y con domicilio en Saladillo. A diferencia del automovilista, Koenig logró salir del transporte con lesiones de carácter leve, aunque ambos rodados terminaron su trayectoria sobre la banquina tras el fuerte choque. En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo que contó con la participación de Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal policial, quienes asistieron el tránsito mientras se aguardaba la llegada de los especialistas.

Efectivos de la Policía Científica llevaron adelante las pericias accidentológicas de rigor para determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes. Una vez concluidas las tareas de los peritos y removidos los vehículos de la zona, el flujo vehicular fue restablecido con normalidad. La causa judicial se encuentra ahora a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, bajo la supervisión del Dr. Masson, quien coordinará las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en este fatal desenlace.

Fuente chacabucoenred