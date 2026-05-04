Muerte en la ruta 188: El fiscal Martín Laius brindó detalles sobre la investigación del trágico siniestro

La ruta nacional 188 volvió a ser escenario de la tragedia, reavivando el debate sobre el estado y la peligrosidad de una traza que parece estar "al límite". En una entrevista brindada al programa #10N de Canal 10, el fiscal Martín Laius detalló cómo se está trabajando desde el Ministerio Público Fiscal para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

PERICIAS Y RECOLECCION DE PRUEBAS

El fiscal Laius subrayó que la prioridad en esta etapa es la recolección de evidencia técnica. "Se están realizando todas las pericias accidentológicas de rigor para determinar la mecánica del impacto", señaló el funcionario judicial. El trabajo de los peritos en el lugar del hecho es fundamental para establecer:

La velocidad de los vehículos involucrados.

Las trayectorias y posibles maniobras evasivas.

Las condiciones de visibilidad y el estado de la calzada al momento del impacto.

UNA TRAZA EN EL OJO DE LA TORMENTA

El siniestro se produjo en un sector de la ruta que ha sido señalado repetidamente por su falta de mantenimiento y su alta tasa de siniestralidad. Según informes locales, el tramo de la Ruta 188 en las inmediaciones de Junín presenta un flujo vehicular que excede su capacidad de diseño original, convirtiéndose en un "cuello de botella" peligroso para conductores locales y transportistas.

DILIGENCIAS EN CURSO

Además de las pruebas físicas, el fiscal Laius confirmó que se están analizando testimonios y, de ser posible, grabaciones de cámaras de seguridad o dispositivos que puedan aportar claridad sobre los momentos previos al desenlace fatal. "Es una investigación activa; buscamos darle respuestas a la familia de la víctima y determinar si existió algún factor de negligencia o imprudencia", concluyó el fiscal.

Lo que comenta el fiscal Laius es el paso necesario para la justicia, pero lo que vemos en la Ruta 188 es una película repetida que nos duele a todos los juninenses. Este no es solo "un accidente más"; es el resultado de una infraestructura que ya no aguanta más el tránsito que tiene. Mientras la justicia investiga el hecho puntual, los juninenses siguen esperando que las obras de fondo lleguen antes de que tengamos que lamentar otra vida perdida en el asfalto.