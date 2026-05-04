Dos jóvenes hospitalizados tras chocar contra un montículo de tierra en la Variante Chacabuco

Un grave incidente vial se registró esta noche en la zona de la Variante Chacabuco, dejando como saldo a dos jóvenes con heridas de diversa consideración. El siniestro se produjo cuando una motocicleta, en la que viajaban dos personas, impactó de lleno contra un montículo de tierra que se encontraba sobre la vía de circulación, provocando la caída inmediata de ambos ocupantes.

Ante la alerta del accidente, personal del SAME se hizo presente en el lugar para brindar las primeras asistencias. Los heridos fueron derivados rápidamente al Hospital Municipal. Según el reporte médico inicial, uno de los involucrados, un joven de 18 años, permanece internado en el sector amarillo del nosocomio. Aunque presenta múltiples escoriaciones en distintas partes del cuerpo, las autoridades sanitarias informaron que, en principio, las lesiones no revestirían gravedad.

Por otro lado, el segundo ocupante de la moto, un menor de edad, generó mayor preocupación en los primeros instantes tras el impacto. Testigos presenciales indicaron que el joven se encontraba inconsciente al momento de ser asistido por los paramédicos y trasladado al centro de salud. No obstante, fuentes hospitalarias confirmaron que logró recuperarse y reaccionar favorablemente tras recibir la atención de urgencia.

Fuente chacabucoenred