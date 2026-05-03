Belgrano goleó a Sarmiento por 4 a 0 y lo dejó sin el sueño de los octavos de final

En una tarde contundente en el estadio Julio César Villagra, Belgrano de Córdoba no tuvo piedad frente a Sarmiento de Junín y lo derrotó por 4 a 0 en el cierre de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. La victoria fue el impulso necesario para que el conjunto "Pirata" lograra la clasificación a los octavos de final en la quinta posición, asegurando así una nueva edición del clásico cordobés ante Talleres. Por el contrario, la derrota dejó al equipo bonaerense en el undécimo lugar con 19 unidades, marcando el fin de su participación en el certamen al quedar matemáticamente fuera de la zona de disputa por el título.

El dominio del local comenzó a materializarse a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Francisco González Metilli aprovechó una asistencia de cabeza de Lucas Passerini para definir con sutileza ante la salida de Javier Burrai. Poco antes del descanso, una jugada individual de Emiliano Rigoni por el sector derecho terminó en un centro atrás que el defensor Lucas Suárez, en su intento por despejar, empujó hacia su propia valla. Con el 2-0 parcial, Belgrano se fue al vestuario con la tranquilidad de tener el trámite controlado frente a un Sarmiento que no encontraba respuestas futbolísticas.

En el complemento, la superioridad cordobesa se profundizó. A los nueve minutos, Ramiro Hernandes amplió la ventaja tras una habilitación de Adrián Sánchez, colocando el balón lejos del alcance del arquero visitante. La sentencia definitiva llegó a los 41 minutos de la segunda mitad a través de Ramiro Tulian, quien tras ganar una disputa dentro del área, sacó un remate potente para sellar el 4-0. Con este resultado, Belgrano se prepara para visitar el Mario Alberto Kempes, mientras que Sarmiento deberá rearmar su proyecto tras quedar marginado de la lucha por el campeonato.