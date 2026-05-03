Fiorini festejó el Día del Trabajador junto a los emprendedores en la Plaza 9 de Julio

El Intendente de Junín compartió la jornada con los más de 130 feriantes que protagonizaron la tradicional feria, destacando el valor del esfuerzo y el trabajo genuino como motores de la economía local.

Durante su recorrida por los stands, Juan Fiorini conversó con los protagonistas de la jornada, enfatizando que este encuentro es, ante todo, un reconocimiento a quienes deciden apostar por sus proyectos: «Esta feria es un espacio de visibilización donde premiamos el esfuerzo; queremos que cada emprendedor se sienta respaldado para crecer y convertir sus ideas en negocios sostenibles», señaló.

El festejo integró la exposición de productos regionales con espectáculos culturales, generando un ambiente de encuentro para toda la comunidad. Fiorini también dedicó un saludo especial a los trabajadores que se encargaron de la logística y el armado de los puestos, permitiendo que cada emprendedor tuviera un espacio listo para exhibir su labor en este día conmemorativo.