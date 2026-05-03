Se vienen aumentos de combustibles y tarifas: la hoja de ruta de los ajustes del gobierno nacional para mayo

Mayo llega con una nueva tanda de aumentos que impactará sobre distintos servicios esenciales y volverá a presionar el bolsillo de los hogares. Medicina prepaga, transporte público, combustibles, agua, alquileres tendrán ajustes durante el mes, mientras que también se esperan actualizaciones en las tarifas de luz y gas.



Prepagas



En el caso de la medicina prepaga, las cuotas subirán entre 3% y 3,9%, según la empresa y el plan contratado. Entre las principales compañías, Hospital Italiano aplicará un aumento del 3,1%, Galeno del 3,2% y OSDE del 3,3%, mientras que firmas como Swiss Medical, Avalian, Prevención Salud y Sancor Salud rondarán el 3,4%. Además, el incremento alcanzará también a copagos y servicios asociados.



Transporte



El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a registrar subas del 5,4%. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $753,74 para trayectos de hasta tres kilómetros, mientras que en la provincia de Buenos Aires el valor inicial llegará a $918,35.



Colectivos que circulan por PBA:



Boleto mínimo hasta 3 km: $918,35

Recorrido de 3 a 6 km: $1.023,04

Tramo superior a 27 km: $1.259,07



Colectivos que circulan por CABA (líneas de 1 al 199):



Boleto mínimo hasta 3 km: $753,74

Recorrido de 3 a 6 km: $837,52

Recorrido de 6 a 12 km: $902,04

Tramo de 12 a 27 km: $966,61



Combustible



A partir de lo estipulado en el Decreto 302/2026, se oficializó un incremento al Impuesto sobre Combustible Líquidos y al Dióxido de Carbono de un 0,5%. Así, desde el 1° de mayo, la actualización parcial de impuestos implicará una suba cercana a $11 por litro de nafta y $9 por litro de gasoil.



El resto del ajuste quedó postergado para junio, en el marco del acuerdo vigente entre el Gobierno y las petroleras para moderar el traslado de costos internacionales a los surtidores.



Agua, gas y luz



El agua tendrá un incremento mensual topeado en 3% entre mayo y agosto. La factura promedio sin impuestos se ubicará en torno a $29.967, aunque variará según la zona: $35.325 en sectores altos, $32.081 en medios y $25.777 en bajos. Continuarán vigentes la Tarifa Social y los descuentos (hasta un 15%) para hogares de menores ingresos.



A través de una nueva resolución del ENARGAS, se aprobaron los cuadros tarifarios que aplicará Metrogas desde el 1° de mayo de 2026, en el marco de la actualización mensual del servicio y la reorganización del sistema nacional de transporte de gas. La medida incorpora una nueva etapa de la revisión tarifaria quinquenal, ajustes vinculados al precio mayorista del gas y compensaciones por diferencias acumuladas entre costos y tarifas previas.



En el cuadro tarifario actualizado se definen cargos fijos y variables según la categoría y la zona de prestación. En la mínima categoría (R1), en provincia se abonará un costo fijo de $4.591,88, mientras que en la categoría más alta (R4), la tarifa alcanzará un total de $51.624,44. En cada escala intermedia se contemplan aumentos progresivos.



En cuanto a la luz, a través de lo establecido en la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, se espera una suba del 1% en las facturas de luz en territorio bonaerense de cara a mayo.



Alquileres



Con el comienzo de un nuevo mes, volverán a actualizarse muchos contratos de alquiler, aunque el aumento dependerá del tipo de acuerdo firmado. Actualmente conviven tres modalidades: los contratos celebrados bajo la antigua ley de alquileres, los pactados durante la modificación de esa norma y los firmados tras su derogación, cuando comenzó a regir la libre negociación entre propietarios e inquilinos. En la práctica, este mes impactará principalmente sobre los contratos ajustados por inflación (IPC) y los que utilizan el índice Casa Propia.



En el caso de los alquileres con ajustes por IPC —los más frecuentes desde la derogación de la ley—, quienes tengan actualización cuatrimestral afrontarán en mayo una suba del 12,56%. Por su parte, los contratos firmados bajo el esquema Casa Propia registrarán un incremento semestral del 15,13%

Fuente latecla