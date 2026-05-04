Un golpe de realidad

Sarmiento cayó como visitante ante Belgrano por cuatro a cero y no pudo clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura, a pesar de haberse dado los demás resultados que necesitaba para lograrlo. El Verde se despide del certamen con 19 puntos que lo dejaron en la décima primera posición de la Zona B y ahora solo le queda esperar la fecha de los 16avos. de final de la Copa Argentina para cerrar el semestre.

Dos sistemas similares se enfrentaron en Barrio Alberdi, con la diferencia que el local tuvo como referencia a Passerini y González Metilli partía desde atrás mientras que el visitante contó con la dupla atacante Magnín-Marabel. Independiente de ese aspecto, el duelo en el inicio estuvo planteado en la disputa de la pelota en la mitad del campo y allí el que se impuso fue el Pirata con la participación de Sánchez y Longo.

Al Verde le costó sumar pases para posicionarse en campo contrario y los dos delanteros tampoco pudieron sostener la pelota pero lo que sí mantuvo fue el orden y el Celeste tampoco pudo generar situaciones de peligro. Sin embargo, cuando se jugaban 35 Seyral fue reemplazado por lesión (ingresó García y Martínez pasó de central) y en la siguiente acción Belgrano se puso en ventaja. La pelota le cayó a Passerini, que juntó a los dos zagueros, y detrás aprovechó el espacio González Metilli para correr a enfrentar a Burrai y definir para poner el uno a cero.

Sarmiento pareció despertar ofensivamente luego del gol con el movimiento de Gómez para salir de la banda y aparecer detrás del doble contención. En ese sector recibió de Zabala y sacó un remate que rozó el travesaño.

No obstante, cuando parecía acomodarse, el equipo de Zielinski golpeó nuevamente. Rigoni giró sobre Suárez y con el mismo movimiento se metió en el área, por la derecha, para definir, sin ángulo, ante la salida del arquero. El tiro se metió en el arco tras el despeje de Martínez y el rebote en Suárez.

Para la segunda parte, Sava hizo ingresar a Contrera por Magnín para sumar un futbolista más a la mitad de la cancha y ganar ese duelo pero no tuvo buenas respuestas en el rectángulo de juego y a los nueve Belgrano se puso tres a cero luego de una presión en terreno rival, la recuperación de Sánchez y el pase para el sector opuesto de Maldonado que encontró solo a Hernandes para definir ante el achique de Burrai.

La amplia diferencia derivó en un partido con más llegadas y el Verde lo hizo con un deborde y centro atrás de Contrera que Gómez remató cruzado, en tanto que en la siguiente Rigoni se lo perdió debajo del arco.

Churín había ingresado por Marabel y a los 32 lo tuvo luego de un gran centro de Pasquini pero el cabezazo no fue esquinado y Cardozo primero tapó el envío y después despejó con el pie el segundo remate.

El golpe definitvo sucedió a los 41 con una pérdida de Martínez en la mitad de la cancha y un avance rápido que parecía tener fin en el cierre de Suárez pero sin embargo el defensor no pudo rechazar, Tulián ganó adentro del área y sacó un fuerte remate que se metió arriba.

Síntesis:

Belgrano 4: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes; Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: 65′ Ramiro Tulian, Franco Vázquez y Lucas Zelarrayán por Longo, Rigoni y Hernandes. 71′ Nicolás Fernández por Passerini. 79′ Alcides Benítez por Falcón.

Amonestados: 39′ Falcón.

Goles: 36′ González Metilli. 43′ Suárez (en contra). 55′ Hernandes . 86′ Tulián.

Sarmiento 0: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: 36′ Manuel García por Seyral. 45′ Julián Contrera por Magnín. 72′ Juan Manuel Cabrera y Diego Churín por Santamaría y Marabel.

Amonestados: 24′ Salle.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Julio César Villagra.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.