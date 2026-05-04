En detalle, qué comisiones integrarán los senadores juninenses Valeria Arata y Pablo Petrecca

Luego de una extensa espera, el Senado de la Provincia de Buenos Aires destrabó finalmente la conformación de sus 23 comisiones permanentes. A través de un decreto oficial, se plasmó el reparto de presidencias e integrantes, donde el oficialismo retuvo el control de las áreas de mayor peso político y la oposición logró encabezar carteras estratégicas de gestión y modernización.
En este nuevo mapa de poder, los senadores Valeria Arata (Unión por la Patria) y Pablo Petrecca (PRO) —ambos con fuerte anclaje en Junín— han quedado confirmados para integrar los siguientes equipos de trabajo:
- Valeria Arata: La referente del Frente Renovador tendrá una agenda marcada por la producción y el desarrollo social. Formará parte de las comisiones de:
- Deportes
- Asuntos Agrarios y Pesca
- Niñez, Adolescente y Familia
- Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur
- Transporte, Puertos e Intereses Marítimos
- Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacida
- Pablo Petrecca: El senador del PRO se enfocará en la fiscalización de las cuentas públicas y la gestión municipal. Sus comisiones asignadas son:
- Presupuesto e Impuestos
- Hacienda
- Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional
- Obras y Servicios Públicos
- Salud Pública
- Trabajo y Legislación Social
- Comercio Interior, Pyme y Turismo
- Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad
Con las autoridades y miembros ya designados, se espera que la Cámara Alta recupere su ritmo habitual de sesiones. La única excepción sigue siendo la comisión de Reforma Política, cuya conformación se postergó para una etapa posterior debido a la falta de consenso entre los bloques.