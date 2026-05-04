Trágico choque entre camiones en la Ruta 32: murió un chofer de Pergamino

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Pergamino tras confirmarse el fallecimiento de Marcelo Fabián Fernández en un siniestro vial ocurrido poco después de las 6:00 de este lunes. El accidente se produjo sobre la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta Pergamino con la localidad de Santa Teresa, cuando dos camiones cerealeros se vieron involucrados en una colisión por alcance mientras circulaban en sentido hacia Rosario.

Según los primeros reportes desde el lugar del hecho, el fuerte impacto provocó la muerte instantánea de Fernández, quien conducía uno de los pesados rodados. Por su parte, el chofer del segundo vehículo, un camión Scania, resultó ileso pese a la magnitud de la colisión. La violencia del choque demandó la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios y el personal de emergencias médicas, quienes trabajaron intensamente para asistir en la zona y realizar las pericias correspondientes.

Debido al operativo de seguridad y las tareas de remoción de los vehículos, el tránsito en el sector de RAESA se vio afectado durante varias horas. La Fiscalía en turno ha tomado intervención en el caso, iniciando una causa caratulada preventivamente como homicidio culposo para establecer fehacientemente las causas que originaron esta nueva tragedia en las rutas de la región.

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