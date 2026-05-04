Comienza la serie por la permanencia

Por el primer punto de la serie de la permanencia de la Liga Nacional de Básquet que se jugará al mejor de cinco, Atenas y Argentino se enfrentan desde las 21 horas en el Estadio Estructuras Pretensa de Córdoba con el arbitraje de Fabricio Vito, Oscar Brítez, Ariel Rosas. El encuentro se podrá ver por la plataforma Básquet Pass y el segundo duelo será en el mismo sitio, el miércoles.

El Turco, que quedó en la última posición en la fase regular, viajó ilusionado a Córdoba por el refuerzo de Franco Balbi, que llegó para esta serie; además, Fernando Podestá se recuperó tras una larga lesión y también forma parte del plantel.

En esta temporada, Atenas y Argentino jugaron dos veces y el Griego se quedó con los dos juegos: en Junín por 84 a 66 y en Córdoba por 109 a 71.

Así se jugará la permanencia

Primer Juego: 4/5

Segundo Juego: 6/5

Tercer Juego: 10/5

*Cuarto Juego: 12/5

*Quinto Juego: 17/5

*En caso de ser necesario.

LÍDERES POR EQUIPOS

ATENAS

Máximo Goleador:

Luciano González | 12.2

Máximo Rebotero: Nakye Sanders | 7.5

Maximo Asistidor: Luciano González | 3.4

ARGENTINO

Máximo Goleador: Dylan Smith | 14.2

Máximo Rebotero: Lathaniel Bastian | 8.2

Máximo Asistidor: Jeremías Sandrini | 3.2