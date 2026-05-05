Incertidumbre en el CEF 55: La carpa del Santa Paula es irreparable y peligran las clases de natación

Lo que inicialmente se perfilaba como una solución técnica para reactivar las actividades en el Complejo Santa Paula se transformó en una noticia desalentadora para la comunidad educativa de Junín. Según la información difundida por el diario La Verdad, la empresa lonera encargada de los trabajos de recuperación comunicó oficialmente la imposibilidad de reparar la carpa que cubre el natatorio, devolviendo la pieza de tela tras evaluar que los daños sufridos son irreversibles. Esta situación deja al Centro de Educación Física N° 55 sin su infraestructura principal para la climatización del ambiente, lo que impide el normal desarrollo de las prácticas acuáticas.

Rosana Morando, presidenta del Consejo Escolar, explicó al medio local que la lona en cuestión databa de octubre de 2018 y que su deterioro se debió principalmente a un fuerte evento climático ocurrido el año pasado. A pesar de los esfuerzos por intervenir uno de sus tercios en un taller especializado, los especialistas determinaron que el material no ofrece las garantías de seguridad necesarias para volver a ser colocado. Ante este escenario, las autoridades comunicaron a los habituales usuarios que la carpa no podrá ser utilizada, lamentando el desenlace de las gestiones que se venían llevando adelante para su puesta en valor.

Actualmente, y tras la confirmación de la noticia por parte de La Verdad, el Consejo Escolar y las autoridades educativas trabajan en la evaluación de diferentes alternativas para garantizar la continuidad de las propuestas pedagógicas. El objetivo central es encontrar una solución que priorice el cuidado y la seguridad de los alumnos, evitando que el ciclo lectivo deportivo se vea interrumpido de forma definitiva. Desde la institución adelantaron que las nuevas adecuaciones serán informadas a la brevedad a través de los canales de comunicación habituales, agradeciendo la comprensión de la comunidad frente a este contratiempo de infraestructura.