Atenas se quedó con el primer punto y dejó a Argentino sin margen en Córdoba

En el primer juego por la serie por la permanencia de la Liga Nacional de Básquet, Atenas derrotó a Argentino por 96 a 93, este lunes por la noche en el Estadio Estructuras Pretensa de Córdoba donde se desarrollará también el segundo punto, el miércoles.

Luego de sacarse los nervios del inicio, Atenas y Argentino les pusieron intensidad a los primeros diez minutos. Golpearon en cada costado, apostaron a los tiros cercanos al aro y fueron duros defensivamente. Buenos aportes de Manuel Buendía en el local con 12 puntos y Dylan Smith en la visita con 11. El primer parcial fue para los de Junín por la mínima 22 a 23.

En el segundo cuarto la paridad continuaba, con cierto dominio del Turco que estaba un poco más certero que el Griego. Smith seguía siendo la principal vía de gol y el que mayores problemas le generaba a la defensa de Atenas. El juego cayó en nivel y por ende el goleo también. Los dos goleadores de cada equipo, Buendía y Smith, debieron irse al banco con tres faltas y guardarse para la segunda mitad. Al entretiempo se fueron 45 a 47.

Con todo arrancó Argentino tras el descanso largo, parcial de 6-11 para escaparse a 7 (51-58), la máxima hasta ese momento. Reaccionó rápido Atenas para pasar al frente 59 a 58. A partir de allí fue golpe por golpe, ninguno se adueñaba del tanteador. El tercero finalizó 71 a 70 para el Griego.

Los últimos diez fueron como todo el partido, se jugaron al máximo y con los dientes apretados. Para cualquiera de los dos este primer punto sería un gran premio por lo puesto en cancha. Restando 5.58 Atenas logró tomar un poquito de distancia, 83 a 77. Smith con su goleo (24) sostenía a Argentino en juego. El final estaba más cerca y con 2.02 en juego el marcador era 87 iguales. Cuando parecía estar entre las cuerdas, Franco Balbi clavo un triple, empató en 93 y quedaban 7 segundos. En la última, Manu Buendía el goleador griego lo cerro y dejo el primer punto en Córdoba.

El próximo miércoles, a las 21, disputarán el segundo juego de la serie en el mismo escenario.

Cronograma de la serie

Juego 2: miércoles 6, 21:00 – Atenas vs. Argentino

Juego 3: domingo 10, 11:05 – Argentino vs. Atenas

Juego 4*: martes 12, 22:10 – Argentino vs. Atenas

Juego 5*: domingo 17, 11:05 – Atenas vs. Argentino

*En caso de ser necesario.