Dirigentes del MDF Junín se reunieron con Cristina Álvarez Rodríguez

En una jornada de trabajo llevada a cabo en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la jefa de asesores del Gobernador,Cristina Álvarez Rodríguez, encabezó una reunión con la delegación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Junín. Del encuentro participaron concejales, concejalas y consejeras escolares del espacio, con el propósito de coordinar una agenda política y de gestión que fortalezca el proyecto bonaerense en el distrito.

La presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria, Maia Leiva, destacó la relevancia de este espacio de diálogo directo con la Gobernación. En sintonía con la visión del gobernador Axel Kicillof, se resaltó que el momento actual demanda una construcción colectiva centrada en las problemáticas reales de la comunidad, desplazando los tiempos electorales para enfocarse en la consolidación de una alternativa política amplia y representativa.

Durante la reunión, se analizó el avance de las mesas temáticas del MDF, particularmente en las áreas de salud y educación. Los representantes locales y provinciales coincidieron en la necesidad de que estas propuestas tengan un fuerte correlato territorial, permitiendo que las políticas públicas provinciales lleguen de manera efectiva a cada vecino. La intención es convertir estas mesas de debate en herramientas que den respuesta a las demandas cotidianas del pueblo juninense.

Finalmente, el encuentro en Casa de Gobierno ratificó el compromiso del MDF Junín con el liderazgo de Kicillof. Los participantes enfatizaron que la unidad y la amplitud son pilares fundamentales para transformar la realidad local y recuperar la esperanza ciudadana, trabajando en un proyecto sólido que interprete los intereses populares y fortalezca la gestión provincial en toda la región.